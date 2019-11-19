Золотая Орда и современная Московия 4 Игорь Гарин

19.11.2019, 16:03

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Как придумывали «русский мир».

Есть такое мерзкое понятие — деспотизм, то есть неограниченная власть самодержцев, которые присвоили себе право безгранично распоряжаться судьбой своих подданных. Как правило, это монстры истории, настоящие бандиты и живодеры на тронах. И хотя это явление древнее, средневековое, но, увы, его черное наследие кое-где дожило до наших дней.

У выходцев из СССР часто превратное представление о средневековых князьях и ханах. Я убежден в том, что зачастую это главари крупных шаек средневековых разбойников, рыщущих по свету в поисках легкой добычи. Причем для этих головорезов человеческая жизнь не стоила и гроша. Ради добычи и неограниченной власти над бандитской шайкой, превратно называемой «дружиной» или «ордой», их ничто не останавливало: брат на брата, сын на отца, муж на жену.

И сегодня надо честно себе признаться, что в момент зарождения некоторых европейских государств, включая Московию, их князья в этом отношении мало чем отличались от монгольских ханов. Настолько мало, что очень легко находили общий язык в паскудном деле дележа легкой добычи.

Теперь о мифе, прочно вошедшем в историческую науку и получившем название «татаро-монгольского ига». Европейцы давно разобрались в том, к чему недавно пришли такие российские историки как Игорь Данилевский и Вадим Трепавлов. А именно — в том, что после Батыева нашествия, поражения русских войск на Калке (1223) и последующих поражений русских ратников в 1238—1240 годах монгольские ханы действительно обложили русские земли данью и назначали князей. Но в дальнейшем «иго» носило весьма своеобразный характер. О чем идет речь? Постараюсь изложить тезисно.

— После покорения русских княжеств понятие «опустошительные набеги» утратило свой смысл. Это было завоевание без оккупации: ордынцы никогда не держали на Руси свои гарнизоны, русские вообще почти не контактировали с монголами, поскольку сбором дани для них занимались русские князья, коим на это выдавались так называемые «ярлыки». Контакты ограничивались, в основном, взаимодействием «верхов», элит.

— Не было глубокого осознания того, что над народом довлеют чужеродцы, наоборот, имели место торговля, союзничество, дружба, родство.

— Вся территория Золотой Орды была поделена на улусы, тогда как русские княжества оставались под властью своих исконных правителей.

— За долгие десятилетия ордынской власти не было ни одного восстания против нее самой, лишь изредка вспыхивали волнения против злоупотреблений, творимых самими князьями или откупщиками, собиравшими дань в русских городах. То есть народ если и восставал, то против ига своих, а не чужаков.

— Междоусобица русских князей явно доминировала над междоусобицей с монгольскими ханами.

— Историки отмечают дружеские отношения некоторых русских князей с монгольскими ханами, скажем, объявленного святым князя Александра Ярославича, который с Ордой сдружился, а с Западом воевал. По словам Льва Гумилева, «Александр приехал в орду Батыя, подружился, а потом побратался с его сыном Сартаком, вследствие чего стал сыном хана и в 1252 году привел на Русь татарский корпус с опытным нойоном Неврюем». По мнению многих историков, именно дружеские отношения Александра с Батыем, а позже с Сартаком и Берке, заложили основу развития Руси в русле монголо-татарском.

— Многие русские князья женились на принцессах из рода Чингиса, то есть входили в родственные отношения с завоевателями. По-монгольски их звали гурганами, то есть родственниками.

— В дальнейших монгольских захватах на равных участвовали русские и монгольские войска.

— Собираемая русскими князьями дань или десятина частично доставалась князьям, частично передавалась монгольским ханам.

— Даже в русских учебниках истории понятие «иго» ныне заменили на нейтральное понятие «системы зависимости русских земель от ордынских ханов». Но эта «зависимость» гораздо больше напоминала «союз», отношения «союзников», объединившихся для грабежа народа.

— Более того, освободившись от «зависимости», русские князья очень многое позаимствовали у Золотой Орды.

— Современные русские историки признают, что ордынское иго на Руси было несопоставимо менее тяжелым, чем пятисотлетнее османское иго на Балканах.

— По мнению Антона Горского, русские признавали легитимность «царской власти» ордынских ханов, считая ее выше княжеской, что вело к отказу от сознательной борьбы против «сюзеринитета» ордынского хана вплоть до правления Ивана III.

— Историк Игорь Данилевский считает, что история России включает в себя не только историю Московского государства, но также и историю Золотой Орды.

— Само понятие «Россия» впервые официально появилось только при Петре I, который считал прежнее название — Московия — темным и мракобесным.

Кстати, последнее означает, что на протяжении более 200 лет после окончания «ига» (1480-й) и вплоть до правления Петра I Московия фактически была отделена первым «железным занавесом» от Европы, наследуя традициям Орды.

Какие это традиции, кроме заимствованного у монголов мата?

— Деспотическая власть верховного правителя. Если до монгольского нашествия в некоторых крупных русских городах существовали вечевые собрания и выборные должности, то при ордынском владычестве русские элиты встроились в номенклатуру Монгольской империи, сверху донизу пронизанную «ярлычной» инвеститурой.

— Русские законы во многом стали наследием монгольской Великой Ясы, или уложения Чингисхана.

— Великое княжество Московское стало таким же осколком или наследником Золотой Орды, как Крымское, Казанское и Астраханское ханства.

— Московские государи наследовали административные методы ханов Золотой Орды, фактически они позаимствовали у своих предшественников технологию власти.

— Освободившись от ордынской зависимости не путем сопротивления или военных побед, а в результате внутренних раздоров внутри самой Золотой Орды, московские князья, используя тот опыт и учтя ошибки, постепенно подчинили себе разрозненные ханства, оставшиеся после распада Орды. Но, в отличие от монголов, захватывая новые земли, они вводили туда свои гарнизоны и безжалостно уничтожали повстанцев.

— Они тоже потом выдавали ярлыки на правление завоеванным правителям (в Москве их предпочитали называть грамотами), взимали ясак (натуральный налог) и брали аманатов (заложников). Так было удобнее управлять огромной завоеванной территорией. Ведь по историческим меркам Московское государство разрасталось стремительно — практически за век русские дошли до Тихого океана. Вот тут им и пригодились методы управления, оставшиеся от Орды.

— Древний термин «холоп» получил новое значение, став в том числе калькой с тюркского слова «кул» (раб) — так называли себя подданные ордынских ханов, обращаясь к ним с просьбами.

— В организации военного дела московские князья очень многое позаимствовали у ордынских ханов.

— Языковеды отмечают множество тюркских заимствований в языке, одежде и даже в кулинарии.

Но самое главное наследие той эпохи — русский самодержавный деспотизм, отдельные черты которого дожили до наших дней, став всецело ордынским наследием.

Кстати, при огромном количестве русских заимствований у Золотой Орды, историки отмечают отсутствие каких-либо обратных заимствований. Монголы если что и заимствовали, то, главным образом, у китайцев.

Сложилось устойчивое мнение, что именно власть Орды, приведшая к синтезу восточнославянской и монголо-татарской традиций, породили «русский мир» как отдельную цивилизацию, которая и есть главным культурным «сокровищем» России. В рамках подобной системы взглядов не было никакого ига — лишь свободный выбор отдельного от Запада пути развития, который стал «исключительным благом», ибо породил «вооруженную Великороссию» и всю русскую культуру как особую цивилизацию.

Игорь Гарин, писатель, доктор физико-математических наук, «Новое время»