Война на дрожжах 4 19.11.2019, 16:07

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Мир замер на пороге третьей мировой.

А все почему? Потому что в нашей милой и синеокой Беларуси, в славном городе Слуцке, построили дрожжевой завод. Новые немецкие технологии на старые, испытанные белорусские дрожжи - это она, третья мировая, пишет «БелГазета».

Проект нового дрожжевого производства был презентован 17 ноября 2010г. на белорусском инвестиционном форуме во Франкфурте-на-Майне. Как утверждается на сайте предприятия, «данный факт явился, в целом, результатом длительной предварительной работы и сближения навстречу друг другу двух известных и значимых в своих отраслях компаний - немецкой компании Uniferm, ведущей свое начало с 1737г. и являющейся одним из лидеров европейского рынка по производству хлебопекарных дрожжей, а также имеющей крупнейшее производство данного вида продукции в Европе, с одной стороны, и белорусского ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» - одного из самых современных предприятий-производителей сахара на территории бывшего Советского Союза, основанного в середине прошлого столетия». Здесь прекрасно все - и «сближение навстречу друг другу», и основанный в середине ХХ в. СССР.

Но завод так или иначе построили и запустили в 2017г. В него вложено около €37 млн, включая €10 млн немецких инвестиций. Сегодняшняя производственная мощность - 20 тыс. тонн продукции в год с перспективой увеличения этого показателя до 70 тыс. тонн. Однако в РБ существуют еще дрожжевой комбинат в Минске и филиал этого комбината в Ошмянах, способные ежегодно выпускать 15,1 тыс. тонн дрожжей. При этом емкость белорусского рынка прессованных дрожжей составляет 7,7 тыс. тонн. У вас не вывалился из рук калькулятор?

В результате Александру Лукашенко 15 ноября 2019г. пришлось на специальном совещании по старым и новым дрожжам рассматривать, как выразился сам он, «один из вопросов, который, к сожалению, приходится выносить на мой уровень, но который должен был быть давно решен в правительстве». И Лукашенко решил, куда можно сбыть избыточные дрожжи: во-первых, экспорт в ЕС, во-вторых, медицина и животноводство.

Вот тут-то, по оценке Лукашенко, и таится угроза третьей мировой войны из-за дрожжевого заводика: «Сегодня немцы якобы требуют, чтобы мы закрыли все наши производства дрожжевой отрасли и оставили одно предприятие для работы на белорусском рынке... Примерно такое требование. И якобы оно основано на том, что мы обещали это сделать до того, как был построен в Слуцке новый дрожжевой завод. И меня тоже в этом убеждали и члены правительства, и премьер-министр, что мы обещали, и если мы это не сделаем, то завтра начнется война с Германией, которая может перерасти в третью мировую».

Немцы, кстати, действительно так обычно поступают - в смысле ликвидации избыточных производственных мощностей. Да и вступление в ЕС для любой страны обычно предполагает закрытие производств, аналоги которых уже есть в Европе.

Сбудется ли тревожный прогноз Лукашенко? Удастся ли предотвратить третью мировую? Время покажет.