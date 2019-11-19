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Зеленский: Вопрос выборов на Донбассе будем обсуждать после вывода оттуда наемников

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  • 19.11.2019, 16:14
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Зеленский: Вопрос выборов на Донбассе будем обсуждать после вывода оттуда наемников
Владимир Зеленский

Президент Украины рассказал, чего ждет от встречи в нормандском формате.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что на встрече в нормандском формате следует начать обсуждение возможностей проведения местных выборов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, которые могут пройти после вывода с этих территорий всех незаконных вооруженных формирований.

Как информирует "Интерфакс-Украина", об этом он заявил на брифинге во вторник после встречи с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.

"Есть серьезные вопросы, связанные с безопасностью, гуманитарные вопросы. Есть вопросы, связанные с местными выборами. То есть мы должны говорить о возможностях проведения местных выборов после того, как там не будет никаких военных незаконных формирований. Начать этот разговор мы должны", - сказал Зеленский.


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