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В Стамбуле таинственный благотворитель оплачивает долги бедняков

  • 19.11.2019, 16:54
В Стамбуле таинственный благотворитель оплачивает долги бедняков

Робин Гуд нашего времени?

В Стамбуле после нескольких случаев самоубийств целых семей из-за роста стоимости жизни, появился человек, который, не называя свое имя, выплачивает долги бедняков.

«Новое время» публикует перевод материала The Guardian о таинственном благотворителе.

В бедных кварталах Стамбула побывал анонимный благотворитель, который выплачивал долги в продуктовых магазинах и оставлял конверты с наличными на пороге дома. Это происходит в то время, когда причиной нескольких недавних самоубийств называют отчаяние из-за растущей стоимости жизни.

На прошлой неделе жители Тузлы, района судостроения, который расположен в азиатской части города и в основном населен рабочими, были в восторге от того, что их счета за покупки в нескольких продуктовых магазинах были оплачены благотворителем. О нем известно только то, что это мужчина.

«Кто-то пришел и попросил меня показать ему тетрадь, в которой я записываю долги клиентов. Было четыре человека с большими долгами, и я сказал ему, где они живут. Он снова вернулся после разговора с ними и оплатил все долги. Я также узнал, что он дал еще денег этим семьям», — рассказал информационному агентству Demirören владелец одного из магазинов Кошкун Йылмаз.

По словам, Йылмаза, когда он спросил благотворителя, как его зовут, тот ответил: «Просто зови меня Робин Гуд».

Цены на продовольствие и аренду жилья взлетели после падения турецкой лиры в 2018 году. Хотя инфляция снизилась с 25 до 8,6%, безработица все еще растет, а цены на электричество выросли в 10 раз по сравнению с прошлым годом.

Предполагают, что тот же благотворитель просунул под двери нуждающихся семей в других рабочих кварталах по всему городу конверты, в которых было по 1000 лир (около 160 евро — ред.). Это произошло в марте, когда стоимость продуктов питания достигла пика. Вероятно, он же в июне выплатил 25 тысяч лир долгов (почти 4 тысячи евро — ред.) в качестве подарка в честь окончания Рамадана.

«[Мужчина] сказал мне, что он пришел, чтобы заплатить долги тех, кто не может себе этого позволить. Я здесь уже 30 лет, и я впервые столкнулся с таким поступком. Мои клиенты были очень счастливы и хотели его видеть, но я не знаю, кто он. Он не назвал свое имя и сказал, что делает это „только для того, чтобы заслужить Божье благословение“», — рассказал Тунджай Яшар, еще один владелец магазина в Тузле.

Недавно Турция была шокирована несколькими случаями самоубийств целых семей, причиной которых считают рост уровня бедности.

В ноябре в Фатихе, одном из самых консервативных районов Стамбула, двое мужчин и две женщины, члены одной семьи в возрасте от 48 до 60 лет, оставили на дверях квартиры записку, предупреждающую соседей, чтобы они не входили, потому что внутри цианид. Полицейские обнаружили в квартире четыре тела.

По словам друзей, семья пыталась свести концы с концами на зарплату только одного из ее членов, который был учителем музыки. Они страдали из-за проблем со здоровьем, депрессии и неспособности найти работу.

На следующий день еще одна семья, в том числе двое детей в возрасте пять и девять лет, была найдена мертвой в их доме в Анталии. Предположительно, они тоже отравились. Отец семьи, который длительное время был безработным, оставил записку, объясняющую их финансовые трудности.

Турецкие СМИ, которые преимущественно являются проправительственными, а также местные чиновники отрицают, что эти случаи связаны с ростом уровня бедности. Электоральная база правящей партии Справедливости и развития состоит преимущественно из представителей рабочего класса.

На местных выборах в начале 2019 года ее поддержка по всей стране сократилась из-за экономического кризиса. Это стало серьезным вызовом для президента Реджепа Эрдогана, который правит страной уже 16 лет.


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