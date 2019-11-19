закрыть
19 ноября 2019, вторник, 17:59
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
День второй
Рубрики

Белорусские самозанятые не доверяют государству

3
  • 19.11.2019, 17:26
Белорусские самозанятые не доверяют государству
иллюстрационное фото

Добровольно отчисляют деньги на пенсию всего 230 самозанятых человек в Беларуси.

Об этом заявила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, пишет kp.by.

Представляя бюджет Фонда социальной защиты на будущий год, министр напомнила, что в 2018 году был принят указ, предусматривающий добровольный порядок уплаты самозанятыми страховых взносов в Фонд социальной защиты населения:

"Старость никто не отменил, она обязательно у всех нас наступит. Молодое поколение должно думать, какой уровень жизни у каждого из нас будет при выходе на пенсию. Но, увы, добровольные взносы в 2019 году внесли только 230 человек.

Мы будем продолжать разъяснительную работу. Это очень маленькая цифра, которая говорит о том, что пока молодежь не проявляет интереса к добровольному пенсионному страхованию", - сказала Костевич.

Напомним, самозанятым разрешили заниматься бизнесом без регистрации ИП. Взносы в ФСЗН на пенсию домашние маникюрщики, кондитеры, репетиторы и иже с ними должны делать сами за себя, если захотят этого.

Судя по итогам, желающих оказалось немного, что и неудивительно, учитывая размер белорусской пенсии тот факт, что после так называемой пенсионной реформы рассчитывать на нее уже могут далеко не все.


популярное за неделю

Мнение

Чем завершится нормандский саммит?
Чем завершится нормандский саммит? Виталий Портников
Эмоциональная правда о фальсификации «выборов» в Беларуси
Эмоциональная правда о фальсификации «выборов» в Беларуси
Всех достала колхозная диктатура Лукашенко
Всех достала колхозная диктатура Лукашенко Андрей Санников
Арсений Чигирь: В следующем году решится судьба Беларуси
Арсений Чигирь: В следующем году решится судьба Беларуси Арсений Чигирь