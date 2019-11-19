Лев Марголин: Реальная ситуация опровергает выводы Лукашенко

Лев Марголин: Реальная ситуация опровергает выводы Лукашенко1
- 19.11.2019, 17:43
Инвестор не придет в страну, где его не защищают.
17 ноября Александр Лукашенко заявил, что легитимность парламента в Беларуси зарубежный бизнес не волнует:
«Плевать этому инвестору, что тут будет с парламентом в Беларуси. Им нужен нормальный инвестиционный климат. Назовите хоть один случай, когда мы не защитили иностранные инвестиции… (Им важно) не то, как тут Лукашенко сформирует белорусский парламент».
Экономист Лев Марголин в комментарии udf.by отметил, что ответом на заявление Лукашенко о «наплевательских» настроения зарубежного бизнеса является реальное положение дел с инвестициями.
«Если бы инвесторам было бы действительно плевать на то, в каком состоянии находится законодательная власть в стране, правоохранительные органы и судебная система, то в нашей стране, возле администрации Лукашенко стояла бы очередь из бизнесменов, готовых вложиться в белорусскую экономику. Но реальная ситуация опровергает выводы Лукашенко. Инвестору отнюдь не плевать на выборы и законодательный орган. Любому инвестору хочется чувствоваться себя защищенным», – сказал Марголин.
Экономист отметил: в современном мире стоит очередь не из инвесторов, а очередь из тех, кто хотел бы привлечь инвестиции. В такой ситуации бизнес имеет возможность выбирать лучшие условия, а белорусские власти их предложить не могут.
Марголин не затруднился назвать иностранных инвесторов, чьи права были нарушены в Беларуси.
«Самое интересное, что даже если бы таких случаев не было, то вряд ли бы инвесторы стремились в нашу страну. Прежде чем рискнуть и вложить личные деньги, бизнес идет в МИД своей страны и просит дать ему справку о ситуации в другом государстве. А там ему скажут: в Беларуси вроде бы нормально, но законодательство этой страны не обеспечит вам защиту. А кроме того, там законодательная власть абсолютно подчинена исполнительной, поэтому законы могут принимать в любой момент без предупреждения – и даже задним числом. Как правило, такой характеристики инвестору достаточно, чтобы принять решение», – сказал экономист.