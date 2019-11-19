Лев Марголин: Реальная ситуация опровергает выводы Лукашенко 1 19.11.2019, 17:43

Лев Марголин

Инвестор не придет в страну, где его не защищают.

17 ноября Александр Лукашенко заявил, что легитимность парламента в Беларуси зарубежный бизнес не волнует:

«Плевать этому инвестору, что тут будет с парламентом в Беларуси. Им нужен нормальный инвестиционный климат. Назовите хоть один случай, когда мы не защитили иностранные инвестиции… (Им важно) не то, как тут Лукашенко сформирует белорусский парламент».

Экономист Лев Марголин в комментарии udf.by отметил, что ответом на заявление Лукашенко о «наплевательских» настроения зарубежного бизнеса является реальное положение дел с инвестициями.

«Если бы инвесторам было бы действительно плевать на то, в каком состоянии находится законодательная власть в стране, правоохранительные органы и судебная система, то в нашей стране, возле администрации Лукашенко стояла бы очередь из бизнесменов, готовых вложиться в белорусскую экономику. Но реальная ситуация опровергает выводы Лукашенко. Инвестору отнюдь не плевать на выборы и законодательный орган. Любому инвестору хочется чувствоваться себя защищенным», – сказал Марголин.

Экономист отметил: в современном мире стоит очередь не из инвесторов, а очередь из тех, кто хотел бы привлечь инвестиции. В такой ситуации бизнес имеет возможность выбирать лучшие условия, а белорусские власти их предложить не могут.

Марголин не затруднился назвать иностранных инвесторов, чьи права были нарушены в Беларуси.

«Самое интересное, что даже если бы таких случаев не было, то вряд ли бы инвесторы стремились в нашу страну. Прежде чем рискнуть и вложить личные деньги, бизнес идет в МИД своей страны и просит дать ему справку о ситуации в другом государстве. А там ему скажут: в Беларуси вроде бы нормально, но законодательство этой страны не обеспечит вам защиту. А кроме того, там законодательная власть абсолютно подчинена исполнительной, поэтому законы могут принимать в любой момент без предупреждения – и даже задним числом. Как правило, такой характеристики инвестору достаточно, чтобы принять решение», – сказал экономист.