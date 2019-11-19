В Минске начинается прокат фильма об Александре Куллинковиче 2 19.11.2019, 18:26

Закрытая премьера фильма "Я принес тебе УРА!!!" в Минске состоялась 18 ноября, а прокат начнется уже 21-го.

Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Первые показы фильма-концерта «Я принес тебе УРА!!!» пройдут в кинотеатре «Ракета» с 21 по 23 ноября.

Музыкальный фильм, в основе которого прошлогодний концерт памяти Куллинковича «Я принес тебе УРА!!!» и закулисье события, выйдет в недельный прокат в Минске. Год назад песни группы «Нейро Дюбель», неожиданно оставшейся без лидера, спели звезды нашей альтернативной сцены.

Фильм «Я принес тебе УРА!!!» покажут на 6 сеансах в Минске с 21 ноября.

Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Некоторые из них (Змитер Войтюшкевич, Александр Помидоров, Ангус (Tornado), Игорь Ворошкевич и Андрей Леончик («Крама»), Алесь Таболич (Znich), Алесь-Франтишек Мышкевич («Ляпис-98») пришли вместе с музыкантами «Нейро Дюбеля» разных составов и семьей Куллинковича на закрытую премьеру в Минске 18 ноября.

Участники концерта памяти, пришедшие на премьеру, оставили свои автографы на постерах фильма: подпись оставляет Змитер Войтюшкевич.

Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Снял фильм Кирилл Папакуль - экс-участник чемпионской команды КВН БГУ, кинорежиссер, а сейчас - режиссер музыкальной передачи «Квартирник у Маргулиса» на канале НТВ. Его телекоманда была занята на съемках концерта. Всего в зале работали десять камер, еще две на бэкстейдже - снимали интервью артистов.

Режиссер фильма Кирилл Папакуль и генпродюсер Максим Паровой, а также главный герой и, как написано в титрах, сценарист картины Александр Куллинкович.

Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

- Это беспрецедентное событие – первый фильм о «Нейро Дюбеле», первый раз «Нейро Дюбель» в кино, первый раз белорусская рок-музыка на большом экране, - сказал перед закрытой минской премьерой Кирилл Папакуль. - Все, кто год назад не успел попрощаться с Сашей на концерте, поотжигать в толпе, в слэме, могут сходить в кинотеатры. Целых два часа! После каждой песни можно аплодировать, а с разрешения работников кинотеатра – плясать в проходах.

В первом ряду - музыкальный критик Дмитрий Подберезский, экс-клавишник "Нейро Дюбеля" Максим Ивашин и вокалист группы Znich Алесь Таболич на премьере.

Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

И действительно, с какого-то момента хочется, как минимум, отмечать каждую песню аплодисментами. На экране удалось создать ощущение живого концерта. Клавишник «Нейро Дюбеля» Максим Ивашин говорит даже, что фильм наполнен волшебством.

- Он смотрится на одном дыхании! Скажу о простом драматургическом приеме, который использован очень вкусно. В песне «На Марс!» зрители на какие-то мгновения видят самого Сашу на сцене. Понятно, что речь об эффекте присутствия, но это - волшебство, и оно работает!

На самом деле, оптика режиссера еще более сложная. Уже к концу первой четверти фильма у тебя уже нет малейшего сомнения, что #сашатут, где-то рядом, и поет свои "чудо-арии". Хотя в кадре он появляется только вскользь. Да, выходит парадокс: Александра Михайловича нет, а все равно #сашатут. И нет сомнений, что на сцене "Нейро Дюбель", что песни звучат так, как надо. Наверное, секрет в самой фигуре Куллинковича, которая и по сей день стоит в центре явления, которым стала группа.

В первом ряду - экс-музыкант "дюбелей" Стас Поплавский, режиссер Анатоль Вечер и телеведущая Оксана Вечер.

Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Гитарист «Нейро Дюбеля» Максим Паровой стал генеральным продюсером и художником-постановщиком фильма. Он признался, что не мог не сделать его. А в самой картине он признается, что считал Куллинковича вторым отцом.

- Думаю, знающие группу «Нейро Дюбель», придут на «Я принес тебе УРА!!!» не один раз. Я сам его видел уже раз пятнадцать! Но и для людей, которые не знают группу, тоже будет интересно. Первый показ в Москве нам это доказал. Формат фильма необычный в том смысле, что в картинах памяти человека обычно музыка идет нарезкой между рассказами о нем, а у нас – целые песни, интересные версии с другими вокалистами. Ты смотришь этот концерт и словно присутствуешь на нем. Я теперь понимаю, почему это надо было сделать: момент того концерта - настоящее единение музыкантов между собой и со зрителями. Затаим это мгновение...

Закрытая премьера в Минске состоялась 18 ноября.

Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

На бэкстейдже снимала российская команда, но с ними работали легендарные белорусские телевизионщики Анатоль и Оксана Вечер. Именно они делали интервью участников концерта. Также Анатоль был режиссером телетрансляции и выполнил черновой монтаж. Кстати, Оксана и Анатоль в свое время снимали почти все клипы группы.

- Когда сидели перед мониторами и видели все камеры, мы с Оксаной ужасались: как Кирилл все это сложит. Но ему удалось, - сказал Анатоль.

Закрытая премьера в Минске состоялась 18 ноября.

Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

- Весь фильм у меня бегали мурашки по коже, - сказала Римма Былинская, сестра Александра Куллинковича. - Я прожила еще раз этот концерт. Вспомнила его рассказы о съемках клипов, о песнях. Опять же была возможность увидеть Сашу на экране… А перед премьерой Саша пришел во сне к моей дочери. Он поднялся с нами на крышу, закурил и посмотрел в небо. Думаю, это знак, что он с нами.

Публика была и перед экраном и на нем.

Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

- Саша продолжает объединять людей вокруг себя, и семья «дюбелей» все больше разрастается, - говорит вдова музыканта Елена Кулинкович. - За год с небольшим со времени его ухода я познакомилась с огромным количеством Сашиных друзей, и вижу, сколько любви и тепла они проявляют по отношению к нему. Это прибавляет моральный дух.

В центре - сестра Александра Куллинковича Римма Былинская, гитарист "дюбелей" Максим Паровой и вдова Елена Кулинкович.

Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

На экране кто-то говорил о Куллинковиче скупыми словами, кто-то воссоздавал его портрет в своей памяти. А некоторые артисты (например, Олег Хоменко, Алесь Таболич, Ангус и Александр Помидоров) вписывали феномен Куллинковича в почти 30 лет новейшей истории Беларуси и ее культуры.

- Повод, конечно, печальный. Но в результате на экране получился целый временной срез – фиксация эпохи, - уверен Александр Помидоров. - Тут есть и самое начало, и те, кто вырос на наших глазах, как B:N, и даже те, кто помоложе. Все, ребята, задница, про нас уже кино снимают!

Кирилл Папакуль (слева) рассказал о тонкостях съемок.

Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

- Так, фільм успрымаецца як эпоха, зрэз рок-культуры 1990-х. Усе людзі на сцэне былі звязаныя з Куллінковічам. На хвалі перажыванняў мне гэтыя дзве з лішкам гадзіны падаліся 15 хвілінамі, - признался Алесь Таболич.

Кирилл Папакуль вспомнил, что после московской премьеры 7 ноября в павильоне «Мосфильма» его друг, тоже бывший участник команды КВН БГУ Александр Булынко сказал такие слова: «Раньше, в эпоху физических предметов, ставили памятник в виде пирамид, храмов. А в цифровую эпоху этот фильм - цифровой памятник Александру Куллинковичу».

Закрытая премьера стала поводом для встречи участников "Нейро Дюбеля" Стаса Поплавского, Макса Ивашина, Макса Парового и Андрея Степанюка.

Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

- Саша пакінуў нам вялікую спадчыну - свае запісы. Мне ён запомніўся вельмі сардэчным чалавекам. Упэўнены: ён быў бы вельмі ўдзячны і ганарыўся гэтым фільмам, - сказал Алесь-Франтишек Мышкевич.

- Лет пятнадцать назад я увидел на экране (правда, тогда еще на VHS-кассете) огромный сборный концерт к 25-летию известного лейбла, - вспомнил после закрытого показа Ангус. - И тогда же загорелся идеей сделать подобный концерт в Беларуси. Хотя и понимал подспудно, что финансово это вряд ли возможно. Фильм «Я принес тебе УРА!!!» выглядит так, будто его бюджет 5 миллионов долларов, а не куда скромнее. По крайней мере, это действо абсолютно того же уровня. Думаю, впечатление большого события будет не только у меня.

- В фильме очень много гвоздей. У каждого тут будет свой смысл, свой кульминационный момент. Это кино сделано для поклонников, которых от просмотра буквально накрывает, - сказал Кирилл Папакуль. – Хочется, чтобы как можно больше людей пришло дать пять дяде Саше.

А Оксана Вечер добавила:

- Весь фильм на дрыжиках и в попытке сдержать рев...

А вообще, фильм полон попросту милых деталей. Лявон Вольский рассказал, как в свое время он и Куллинкович с семьями ездили друг к другу в гости. Олег Хоменко из "Палаца" вспомнил , как подарил коллеге огромный пакет дюбелей. А Юрий Стыльский из "Дай дарогу" сказал, мол, морщины и залысины у него, как у Куллинковича, а лет двадцать назад он торговал кассетами "Нейро Дюбеля". Юрий Наумов вспомнил, как они по юности с Куллинковичем сочиняли первые песни под чаек, но однажды решили попробовать водку. Пришло ли тогда вдохновение, уже и не вспомнить, но сестру Куллинковича они напугали своей шуточной дракой.

Режиссер фильма "Я принес тебе УРА!!!" Кирилл Папакуль.

Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

«Я принес тебе УРА!!!» три вечера будут показывать в кинотеатре «Ракета» - 21 и 22 ноября вечером, а 23-го - ночью. Кстати, напомнила Елена Куллинкович, 23 ноября лидер «Нейро Дюбеля» отмечал свой второй день рождения – это был день, когда ему в 1994-м нейрохирург Арнольд Смеянович сделал операцию, которая спасла музыканту жизнь. Затем будет три сеанса в других кинотеатрах: 26 и 27 ноября в Voka Silver Screen Cinemas в Dana Moll и Арт-кинотеатре в ТЦ «Новая Европа».

Фильм будет в минском прокате всего неделю!

Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Еще один фильм, к 30-летию группы «Нейро Дюбель», планируют снять в 2020-м. Это будет полнометражная документальная картина. На нее хотят объявить краудфандинг, предварительно выложив «Я принес тебе УРА!!!» в сеть. «Чтобы люди понимали, какого характера фильм они поддержат – по сути, купят себе билет на его премьеру», - говорит Кирилл Папакуль.