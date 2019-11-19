Импичмент Трампа: в Конгрессе начались слушания главных свидетелей 3 19.11.2019, 18:43

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В Комитете по разведке Палаты представителей выступают Дженнифер Уильямс, Александр Виндман и Курт Волкер.

Во вторник в Комитете по разведке Палаты представителей несколько высокопоставленных чиновников в сфере национальной безопасности, слышавших телефонный разговор президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, дают показания по делу об импичменте, передает «Голос Америки».

Дженнифер Уильямс, помощник вице-президента Майка Пенса и подполковник Александр Виндман, главный эксперт Совета национальной безопасности по Украине, выступают перед законодателями на утреннем заседании. Оба выразили обеспокоенность по поводу телефонного звонка,находящегося в центре расследования предполагаемых усилий Трампа по оказанию давления на украинских официальных лиц с целью побудить их расследовать действия политических конкурентов 45-го президента США.

Дженнифер Уильямс и Александр Виндман

Во второй половине дня комитет заслушает Курта Волкера, бывшего спецпредставителя США в Украине, и Тима Моррисона, занимавшего должность старшего директора по европейским и российским делам в Совете национальной безопасности и в прошлом месяце ушедшего в отставку.

Курт Волкер

Открывая утреннее заседание, к его участникам обратился со вступительным словам глава комитета конгрессмен-демократ Адам Шифф. По словам Шиффа, оказывая давление на Украину с целью побудить ее официальных лиц начать расследование действий Байденов, президент Трамп поставил свои личные и политические интересы выше интересов страны.

Затем выступил главный республиканец в составе комитета Девин Нунес, подвергший критике ход проводимого комитетами Палаты представителей расследования. Он назвал информатора, жалоба которого способствовала началу расследования, марионеткой в руках Демократической партии.

После этого слово было предоставлено Дженнифер Уильямс. В своем подготовленном заявлении Уильямс отметила, что нашла необычным имевший место 25 июля телефонный разговор Трампа с украинским лидером, поскольку он явно включал в себя обсуждение внутриполитических вопросов.

Уильямс сказала, что Управление по бюджету Белого дома заявило о том, что глава администрации Белого дома Малвэни распорядился о приостановке предоставления Украине помощи в области безопасности.

Выступивший затем Александр Виндман отметил в своем заявлении, что прошлой весной он узнал, что адвокат Трампа Руди Джулиани работал вместе с бывшим генпрокурором Украины против интересов США.

По словам Виндмана, официальные лица в сфере безопасности ощущали растущее беспокойство по поводу влияния усилий Джулиани.

Виндман подчеркнул, что о телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским он сообщил, повинуясь чувству долга.

Проходящие заседания знаменуют начало напряженной недели на Капитолийском холме. В общей сложности девять свидетелей должны присутствовать на пяти слушаниях, которые пройдут со вторника по четверг.

В понедельник Трамп сказал, что «серьезно рассмотрит» вариант дачи показаний в письменном виде для Комитета по разведке Палаты представителей.

«Несмотря на то, что я не сделал ничего плохого и мне не по душе придавать большую убедительность этому обману (осуществляющемуся) без должной (юридической) процедуры, мне нравится мысль... (о том) и воля, чтобы вновь сосредоточить внимание Конгресса; рассмотрю ее серьезно!», – написал Трамп написал в «Твиттере».

Президент отвечал спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси, ранее заявившей, выступая на телеканале CBS в программе «Лицом к стране»: «Президент мог бы прийти прямо в комитет и сказать, сказать всю правду, которую он хочет (сказать) ... или он мог бы сделать это в письменной форме ».

Она добавила, что если у Трампа «есть информация, которая оправдывает (его)... то мы с нетерпением ждем ее».