НАТО признает космос сферой военной деятельности 19.11.2019, 19:08

Йенс Столтенберг

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Министры иностранных дел стран-членов НАТО на заседании 20 ноября признают космос одной из сфер военной деятельности Альянса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

"В быстро меняющемся мире НАТО продолжает приспосабливаться к стратегическим вызовам. И завтра мы сделаем еще один важный шаг. Я ожидаю, что министры согласятся признать космос оперативным направлением, вместе с воздухом, сушей, морем и киберпространством. Космос имеет важное значение для обороны и сдерживания Альянса. Для раннего предупреждения, связи и навигации", - сказал Столтенберг.

Он отметил, что на орбите Земли вращаются около 2000 спутников и примерно половина из них принадлежит странам НАТО.

"Поэтому признание космоса оперативной сферой станет явным знаком того, что мы продолжаем укреплять сдерживание и защиту во всех сферах. Наш подход будет оставаться оборонительным и полностью соответствовать международному праву. НАТО не намерена размещать оружие в космосе. Но нам нужно обеспечить правильную поддержку наших миссий и операций ", - добавил генсек.

Ранее сообщалось, что решение об объявлении космоса новой оперативной сферой обороны может помочь убедить Дональда Трампа в том, что НАТО может быть полезным союзником в сдерживании роста Китая как соперника и военной силы.

Хотя страны НАТО сегодня владеют 65% спутников в космосе, Китай готовит целые созвездия коммерческих спутников, которые могут предлагать услуги от высокоскоростного интернета для самолетов до отслеживания ракет и вооруженных сил на земле.

Китай разрабатывает оружие, которое он может использовать на орбите, и стал первой страной, высадившейся на обратной стороне Луны в прошлом году.

Россия, некогда стратегический партнер НАТО, также является игроком в космосе и является одной из немногих стран, способных запустить спутники на орбиту.