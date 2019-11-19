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Премьер Украины анонсировал масштабный ремонт дорог

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  • 19.11.2019, 19:24
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Премьер Украины анонсировал масштабный ремонт дорог
Алексей Гончарук

Алексей Гончарук пообещал, что за короткий срок автодороги будут соответствовать европейским стандартам.

Кабинет министров запланировал начать весной 2020 года масштабный ремонт дорог в Украине.

Об этом сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Facebook.

"Весной 2020 года планируем масштабный ремонт дорог. Я убежден, что за короткий срок автодороги Украины будут соответствовать европейским стандартам", - написал Гончарук.

Он отметил, что масштабное строительство дорог в следующем году является одной из задач нового председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Александра Кубракова.

Также правительство поставило перед ним задачу объявить международный тендер на достройку моста в Запорожье.

"Этот мост - наш совместный проект, который мы должны завершить в течение 2-3 лет", - подчеркнул украинский премьер-министр.

От Кубракова ожидают, что он будет бороться с коррупцией, в частности полностью обновит руководящий состав служб автомобильных дорог в областях, а также руководство Государственной акционерной компании Автомобильные дороги Украины и создаст прозрачные процедуры закупок. Еще руководителю Укравтодора поручили подготовить планы восстановления дорог на 2020 год.


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