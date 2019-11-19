Ученые открыли новый вид акулы 1 19.11.2019, 19:34

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Ей 91 миллион лет.

Американские ученые собрали скелет акулы, останки который были найдены в 2010 году, и объявили, что это новый вид животного. Об этом сообщает Naked Science.

Скелет неполон, а также не имеет головы, но при этом представляет собой лучший образец рода Cretodus, найденный в Северной Америке. Находка состоит из 134 зубов, 61 позвонка, 23 чешуек и фрагментов хряща.

Ученые предположили, что это была медлительная рыба, называемая Lamniformes. Ее длина достигала 6,8 метров. Исследователи предположили, что этот вид исчез из-за доминирования более крупного вида Squalicorax.