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Россию могут отстранить от Евро-2020

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  • 19.11.2019, 19:48
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Россию могут отстранить от Евро-2020

РФ ждут очередные санкции, если будет доказана подмена допинг-проб.

Россия рискует столкнуться с очередными санкциями со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Как утверждает Daily Mail, Россию отстранят от участия в спортивных соревнованиях и лишат права проводить турниры в том случае, если будет доказан факт подделки информации московской лаборатории РУСАДА, передает «Эхо Москвы».

Исполнительный комитет WADA соберется 9 декабря, чтобы рассмотреть официальную рекомендацию от независимого комитета, который, как ожидается, призовет отозвать лицензию у РУСАДА.

Россия в случае лишения лицензии РУСАДА может быть отстранена от Олимпиады, а также чемпионата Европы-2020 и потерять право проведения матчей турнира в Санкт-Петербурге.


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