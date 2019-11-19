Шут-реалист 19.11.2019, 21:10

1,135

Максим Галкин

Путин напрасно игнорирует предупреждения Галкина.

В прошлом, когда придворный шут говорил русскому царю что-нибудь неугодное, он рисковал подвергнуться побоям и понести жестокое наказание. Нынешний хозяин Кремля игнорирует предупреждения шута, и его шутки вынуждены парировать домашние путинские «соловьи», пишет португальское издание Observador (перевод - inosmi.ru).

Во время визита на космодром «Восточный», на Дальнем Востоке России, Владимир Путин с негодованием отметил: «Сто раз сказано было — работайте прозрачно, деньги большие выделяются, проект практически носит общенациональный характер! Нет, воруют — сотнями миллионов». И добавил: «Уже несколько десятков уголовных дел возбуждено, состоялись уже решения судов, в тюрьме люди сидят. Нет, порядка так там до сих пор не удалось навести как следует».

Главный соловей Кремля Дмитрий Песков попытался «спасти положение», сказав: «Всего было похищено… 11 миллиардов рублей [около 137,5 миллиона евро]. Возвращено 3,5 миллиарда рублей»… На строительство был выделен 91 миллиард рублей (1 137,5 миллиона евро).

Дмитрий Рогозин, политик националистского и шовинистского толка, которого Владимир Путин уже давно поставил во главе «Роскосмоса» (Российского космического агентства), чтобы тот руководил завоеванием космического пространства, дошел до того, что опроверг слова российского лидера: «Никаких оснований беспокоиться по поводу того, что деньги расходуются неэффективно, у нас пока нет, каких-то фактов тревожных тоже нет».

А что же говорит шут?

Второго октября известный российский комик Максим Галкин выступил с концертом, который один из зрителей заснял на свой мобильный телефон и фрагментами выложил в социальных сетях. Кажется, в этом выступлении юморист раскрывает истинные причины коррупции и гнетущей атмосферы, царящей внутри российского общества.

Галкин обратил внимание на то, каким постыдным способом российские телеканалы отвлекают внимание зрителей от проблем страны: «Нам все время рассказывают про Украину. Меня уже так это достало, я же не в Украине живу. Что вы мне все время про нее рассказываете? Вы нам про нас расскажите. Как будто у нас все наладилось и осталось только вот украинцам помочь».

Осудив цензуру в российских СМИ, Галкин указал на главную проблему: «Сейчас у нас есть цензура, не все можно говорить с телевизионного экрана. Но я их понимаю, сейчас такая обстановка сложная… Когда она у нас была простая? Конечно, Владимир Владимирович [Путин] молодец, уже 20 лет у власти, это он уже Брежнева [бывшего генерального секретаря Коммунистической партии СССР, правившего с 1964 по 1982 год] обогнал. Конечно, он соображает лучше нас, потому что он так давно там. Естественно, ему скучно с этими мировыми лидерами, которые, наивные люди, меняются каждые четыре года… »

«У нас уже целое поколение людей родилось, отучилось, уже они сами родили. И все это было при Путине, они даже не знают, что есть другой президент, они думают, что сама должность так называется — „Путин"». «„Путин" — это должность, „Путиным" может быть только Путин. Ну и правильно. У нас в принципе всегда народ тянулся к царю», — добавил юморист.

Можно ли что-нибудь возразить Галкину, когда он подытоживает: «Короче говоря, у него [Путина] такой опыт здесь! Он знает уже, как дороги проложить, когда пенсионерам надо выходить на пенсию… Он все соображает. Он даже знает, где журавлям яйца надо отложить».

Возможно, такой юмор даже понравился бы российскому лидеру (об этом мы можем только догадываться, поскольку это одна из многих государственных тайн), но «преданные соловьи» не могли не отреагировать на «клевету» шута.

Мне не хочется верить в то, что Владимир Путин заставит комика молчать, но он, разумеется, не прислушается к его словам, ведь, как сказал Галкин, царю «скучно уже с нами. Мы скучные, у нас проблемы, нам пенсии не те, там не то сделали, тут не то. А он уже другими масштабами мыслит, он уже Марс мысленно завоевывает».

Хотя в ближайшее время в России не стоит ожидать гражданского протестного движения — вроде того, которое вынудило правителя Боливии Эво Моралеса уйти в отставку — полагаю, что Путину следует об этом поразмыслить, правда, вероятнее всего, он не станет себя утруждать: возможно, российский президент и не думает о Марсе, но в облаках точно «витает».