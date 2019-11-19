Шесть стран призвали Еврокомиссию ускорить процесс интеграции Западных Балкан 19.11.2019, 21:38

Письмо подписали министры иностранных дел Польши, Австрии, Чехии, Словакии, Словении и Италии.

Шесть стран, включая Польшу, призвали Брюссель к скорейшему началу переговоров с Северной Македонией и Албанией. Письмо, адресованное председателю Европейской комиссии, подписали министры иностранных дел Польши, Австрии, Чехии, Словакии, Словении и Италии, передает «Радио Польша».

Напомним, в середине октября некоторые страны Евросоюза, включая Францию, заблокировали начало переговоров о членстве в Европейском союзе Албании и Северной Македонии.

Главы Министерств иностранных дел шести стран написали, что в 30-ю годовщину падения железного занавеса, что ознаменовало объединение Европы, невозможно окончание этого процесса без Западных Балкан. Более того, не могут возникать сомнения в том, что стабильность и безопасность, а также продолжение реформ в регионе могут быть достигнуты благодаря интеграции в Европейский союз, - сказано в письме.

Главы МИД подчеркнули, что достижение этой цели является ключевым для безопасности ЕС, поэтому не стоит соглашаться с затягиванием процесса.

«Нет альтернативы полноценному членству стран Западных Балкан в Европейском союзе, если мы хотим эффективно защищать наши интересы в этом регионе», - написали министры.

Также дипломаты призвали Еврокомиссию до января следующего года подготовить конкретные предложения, которые ускорят процесс интеграции Западных Балкан в ЕС.