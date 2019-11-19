Черногория - Беларусь - 2:06
- 19.11.2019, 22:01
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Сборная Беларуси провела заключительный матч сезона.
Сборная Беларуси по футболу завершила сезон товарищеским матчем с командой Черногории. В Подгорице наша команда уступила со счетом 0:2, передает pressball.by.
ЧЕРНОГОРИЯ — БЕЛАРУСЬ — 2:0
ЧЕРНОГОРИЯ: Шаркич — Вешович, Симич (Копитович, 63), Вуячич, Распопович — Вукчевич (к) (Хочко, 63; Йовович, 77), Янкович — Хакшабанович (Булатович, 77), Кояшевич (Лагатор, 73), Больевич — Мугоша (Бечирай, 72).
Запасные: Петкович, Миятович, Радунович, Секулич, Шофранац.
БЕЛАРУСЬ: Черник — Поляков (Золотов, 46), Мартынович (к) (Павловец, 46), Сачивко, Веретило — Стасевич (Бессмертный, 46), Кисляк, Яблонский, Скавыш (Лаптев, 75) — Лисакович (Нехайчик, 58), Драгун (Маевский, 46).
Запасные: Гутор, Чичкан, Наумов, Ковалев, Климович, Матвейчик.
ГОЛЫ: 1:0 — Мугоша (8). 2:0 — Хакшабанович (14).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Кисляк (25), Вуячич (51), Бессмертный (90+1).