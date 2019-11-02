Повар-шаурмист о своей работе: Все проверяющие куплены 2.11.2019, 8:10

Все ли так чисто в работе белорусского стрит-фуда?

Нередко, говоря правду, люди боятся показать свое лицо. Одни опасаются, что их узнают знакомые, другие боятся отхватить проблем на работе. Чтобы передать настоящие и откровенные истории, мы ведем рубрику, где люди делятся тайнами и скрытой стороной жизни. Гость второго выпуска — повар-шаурмист. Казалось бы, что секретного может быть в безобидном лаваше с начинкой? Onliner.by узнал и делится с вами

Наш герой четыре года работал в одной из популярных шаурмичных Минска. Когда устраивался, спросил, нужна ли санкнижка, специальное образование. Ему ответили: «Неважно, приходи — попробуем». Попробовал и начал работать. Основные цитаты из видео приводим ниже.

— Санкнижка появилась, наверное, через год работы на кухне. Мне и раньше говорили, мол, желательно сделать, но оказалось, что все проверяющие куплены. Все проблемы решаются за деньги. В основном «косяки» у служб стоят около $100. Пришла налоговая, если это не свой человек, а какая-то проверка, обычно все решается в долларах. Редко просто штрафуют и закрывают. Это случается, когда кто-то не хочет сотрудничать. О проверках ты знаешь заранее, тебе звонят и предупреждают: приберись. Проверяющего из налоговой ты знаешь в лицо.

И «косяки» конкретно в шаурме есть везде и всегда. Обычно в заведениях работают двое и больше человек: кассир и повар. В 90% заведений нет туалета — кассир отлучается. Тогда деньги [за заказы] приходится брать повару. Есть повара, которые могут прямо в перчатках почесать себе что-нибудь, а потом продолжить готовить. У меня за четыре года работы был один случай, когда я отдал покупателю шаурму и увидел, что нет куска перчатки на полпальца. То есть кому-то попался кусок синего латекса.

Постоянная проблема — это тараканы. Они есть во всех заведениях. Просто, когда включен свет и работает кафе, они прячутся. Они не появляются просто так, а приходят. Как правило, из арендованных кофемашин — это идеальное место. К продуктам тараканы не подходят — бегают себе по кафе, но я не видел, чтобы они лазали по капусте или плескались в соусе.

Ты готовишь не по нормам, а как скажет босс. Если сказал на этой неделе на 10 граммов мяса меньше класть, ты так и будешь делать. Есть миф, что шаурму делают из кошек и собак, но это смешно. В таком случае она была бы очень дорогой, потому что отловить столько кошек и собак на шампур будет стоить недешево. Все мясо в шаурме — курица, говядина или свинина. Кстати, насчет фалафеля. Масло во фритюре меняется хорошо если раз в два месяца, просто постоянно доливается сверху.

В зависимости от заведения повару-шаурмисту платят от 30 до 120 рублей в день. Если ты турок или араб, скорее всего, будешь работать за процент. Так как хозяева заведений, как правило, выходцы из арабских стран, они хотят поддержать своих — это как кумовство. У нас работал повар, которому всегда платили 50% от выручки кассы.

Чеки пробиваются только по безналу. Наличкой никто не хочет [пробивать]. Ведь это налоги, а все хотят экономить. Сейчас в заведениях стали ставить камеры, но это не особо помогает. Картинка смазана, ты видишь «слепые пятна». Знаю случаи, когда повар воровал достаточно много. Приходили помощницы, забирали пакет с мясом для собак или что-то еще.