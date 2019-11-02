Чем грозит Беларуси унификация с Россией монетарной политики? 2.11.2019, 8:14

Есть риски не только для независимости.

Оснований говорить о единой валюте России и Беларуси пока нет. Такое заявление сегодня сделал глава Национального банка. Вместе с тем, по словам Павла Каллаура, наш Нацбанк договорился с российским Центробанком об унификации монетарной политики. Что стоит за этим термином? Разбирался «Белсат».

Пока премьер-министры Сергей Румас и Дмитрий Медведев устанавливают границы углубленной интеграции Беларуси и России, Лукашенко и Путин готовятся к декабрьскому подписанию пакета экономических документов, граждане не знают практически ничего про эту самую углубленную евразийскую интеграцию. Настолько, что даже в Нацбанке заметили влияние слухов о едином рубле на финансовую систему.

«Разные разговоры, ни на чем не основанные, будоражат общественность, формируют повышенные инфляционные и девальвационные ожидания. Вчера рассматривали вопрос в рамках реализации уже принятой президентами ЕАЭС концепции общего финансового рынка. Хочу подчеркнуть, речь не идет о каких-то наднациональных валютах», – заявил Павел Каллаур на специальной пресс-конференции.

Единую валюту как условие низких цен на газ и нефть российский премьер требовал еще в декабре в Бресте во время заседания Совета министров т«cоюзного государства».

«Россия готова и дальше продвигаться по пути построения Союзного государства, включая создание единого эмиссионного центра, единой таможенной службы, суда и счетной палаты», – заявил Дмитрий Медведев 13 декабря в Бресте.

Единая валюта с Россией, тем более с печатным станком в Москве – это вопрос не только независимости Беларуси. Как отмечает аналитик «Альпари» Вадим Иосуб, есть риски для хозяйства:

«Очень разные экономики, например, зависимость от сырья у нас и добыча сырья в России, различные налоговые системы, различная макроэкономика: и разная инфляция, безработица, экономические циклы».

К тому же после аннексии Крыма Россия получила существенный удар от международных санкций. Будут новые военные авантюры или обострение существующих конфликтов – будут и новые санкции.

Однако Беларусь в рамках этой самой углубленной интеграции будет унифицировать монетарную политику с Россией. Как пояснил Павел Каллаур, с начала 2021 года будет действовать режим инфляционного таргетирования. Проще говоря, курс рубля будет плавать свободно, но Нацбанк будет контролировать инфляцию с помощью процентных ставок.

«У нас должны оказаться не только одинаковые режимы инфляционного таргетирования, но и целевые уровни инфляции должны сблизиться. Сейчас они в России немного ниже, чем у нас, – прокомментировал «Белсату» председатель правления Банка развития Беларуси Андрей Жишкевич.

Вадим Иосуб не видит непосредственной связи между сближением финансового законодательства и финансовой самостоятельностью Беларуси:

«Весь мир сближает подходы к регулированию банков, финансовых рынков, при этом автоматически это не означает переход на единую валюту».

Но часть белорусского общества видит угрозу независимости в углубленной интеграции в целом. Сегодня под посольством России в Минске прошли пикеты кандидатов в депутаты под лозунгом «За вашу и нашу свободу».

«Союз в том засекреченном виде, в той части, которую скрывают от белорусского народа, это не союз равных, это колония со всеми последствиями», – говорит участник пикета Петр Поправко.

Главные лозунги пикетов – Беларусь и Россия должны быть свободными, демократичными и независимыми странами. А договор о создании так называемого cоюзного государства противоречит интересам Беларуси и белорусов.