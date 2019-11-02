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Партия «Слуга народа» решила легализировать самогоноварение в Украине

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  • 2.11.2019, 8:29
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Партия «Слуга народа» решила легализировать самогоноварение в Украине

Законопроект уже зарегистрирован.

Группа депутатов фракции "Слуга народа" внесла в Верховную Раду Украины законопроект о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно отмены правовой нормы, предусматривающей ответственность за самогоноварение, пишет censor.net.

Законопроект зарегистрирован 1 ноября, сообщается на сайте парламента.

Инициаторами законопроекта выступили Владимир Ватрас, Александр Федиенко, Роман Соха, Анатолий Костюх, Игорь Фрис, Николай Стефанчук.

Текст документа на данный момент на сайте парламента отсутствует.

Сегодня согласно ст.176 Кодекса об административных правонарушениях изготовление самогона без цели сбыта наказывается штрафом от 3 до 10 необлагаемых минимумов доходов граждан.


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