Почему некоторых белорусских чиновников не показывают рядом с Лукашенко 6 2.11.2019, 8:52

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У диктатора развился комплекс?

Когда в белорусских СМИ показывают Александра Лукашенко среди других чиновников, он имеет самый презентабельный вид. В том числе, благодаря своему высокому росту (официально – 1 метр 88 сантиметров).

Но, по всей видимости, дело еще и в том, что руководителей, которые выше Лукашенко, журналисты лукашенковского пула стараются рядом с ним не демонстрировать.

Udf.by рассказывает о занимающих значительные посты чиновниках, на фоне которых Лукашенко выглядел бы не так презентабельно.

Владимир Караник

Новый министр здравоохранения выглядит на голову выше Лукашенко. Если фотографы пресс-службы эту разницу чаще всего умудряются нивелировать, но у видеооператоров такое получается с трудом.

Юрий Караев

Лукашенковской пресс-службе почти удается скрывать, что новый министр внутренних дел выше их шефа – вместе их показывали очень редко. Интересно, где поставят генерала-майора милиции в следующем году во время парада 3 июля, когда Караев будет выделяться среди других силовиков вокруг Лукашенко.

Анатолий Сивак

В коридорах Мингорисполкома руководителя столицы видно сразу, даже если его окружают несколько человек. Другое дело если он оказывается рядом с Лукашенко: чиновник как будто вжимается в землю. Но редкие телекадры говорят о том, что это все же не так.

Анатолий Хотько

Фото: ctv.by

Не сказать, что рядом с министром сельского хозяйства руководитель страны теряется, но сравнение в росте не в его пользу. В этом уроженец Слуцкого района опередил выходца из Шкловского.

Владимир Кухарев

Фото: sb.by

Совместной фотографии вице-премьера с Лукашенко обнаружить не удалось. Но очевидно, что когда они стоят рядом, то сравнение не в пользу Лукашенко. Владимир Кухарев, например, выше министра сельского хозяйства.

Дмитрий Крутой

Министра экономики, стоящего рядом с Лукашенко, белорусам также не показывают. Дмитрий Крутой выше премьера Сергея Румаса, а тот примерно одного роста с Лукашенко.

Максим Рыженков

Фото: tut.by

Хоть чиновник и работает первым заместителем главы администрации, но к Лукашенко его словно не подпускают. В компании других руководителей Максим Рыженков явно выше всех.

Игорь Бузовский

Фото: grodnonews.by

Со старых времен сохранилась совместная фотография чиновника с руководителем страны, с тех пор они вместе, возможно, и не появлялись. Поработав в администрации Лукашенко, Игорь Бузовский недолго поруководил Центральным районом Минска, а теперь занимает пост замминистра информации.

Кто еще из известных чиновников может быть выше Лукашенко?

Скорее всего, как минимум не ниже руководителя Беларуси премьер Сергей Румас, министр обороны Андрей Равков, министр образования Игорь Карпенко, министр спорта Сергей Ковальчук.

Утверждать, что они выше Лукашенко, трудно из-за старательной работы фотографов и видеооператоров его пула, которые выстраивают выигрышные для него кадры.