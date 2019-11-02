Россия за год отправила в Венесуэлу 315 миллионов долларов и евро наличными 3 2.11.2019, 9:14

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Для этого потребовалось шесть самолетов.

Венесуэла получила от Москвы денежные средства на сумму 315 млн долларов наличных денег. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на компанию ImportGenius, которая изучила таможенные данные, пишет «Новая газета».

Чтобы перевезти доллары и евро на сумму более 300 млн долларов, потребовалось шесть самолетов. Денежные средства поступали в страну в период с мая 2018 года по апрель 2019 года.

По данным Bloomberg, деньги отправляли Газпромбанк и российско-венесуэльский Еврофинанс Моснарбанк, который находится под санкциями Минфина США. В Каракасе их получал венесульский банк Bandes, который также включен в санкционный список.

Bloomberg отмечает, что наличные доллары и евро помогают Венесуэле, не имеющей доступ к международной финансовой системе, обходить ограничения в международной торговле. Страна, возможно, могла получать эти средства за продажу нефти или размещенного в иностранных банках «золотого запаса» страны.