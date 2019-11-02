«Имиджу школы вредят не телефоны, а глупые документы с ошибками» 2 2.11.2019, 9:18

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Фото: tut.by

Если дети распространяют видео с ругающейся матом учительницей, нарушителями будут именно они?

В школах официально запретили снимать учителей и тем самым «вредить имиджу» учебного заведения. В рамках спецпроекта «Обратная сторона медали» публикуем документ, который распространили в одном из учебных заведений Минска.

«Правила пользования мобильными телефонами и иными мультимедийными средствами связи» прислал в редакцию «Салідарнасці» отец одного из школьников. Некоторые положения этого документа действительно удивляют.

Напомним, пользоваться в некоторых школах мобильниками запретили после скандала в Гомеле. Там дети сняли на телефон учительницу, которая материлась, держа над головой ученика парту. После того, как в конфликт вмешался Лукашенко, в ряде школ стали забирать у учеников телефоны.

Но если до недавнего времени это делали по собственной инициативе, то теперь — в соответствии с официальным документом. С «Правилами» ознакомили и родителей учеников — многие, прочтя документ, пришли в недоумение.

Помимо ожидаемых положений о том, что пользоваться телефонами можно теперь только с разрешения педагога, а на время занятий они должны быть помещены в установленное место и стоять на беззвучном режиме, есть там и довольно удивительные пункты.

Например, теперь детям нельзя использовать телефон на любых школьных мероприятиях, а также слушать музыку на переменах без наушников.

— Однако и этого им показалось мало, — комментирует ситуацию родитель. — В документе сказано, что дети, согласно пункту 3.3., теперь не могут снимать «участников образовательного процесса», а также здание и помещения учебного заведения. Просто не школа, а режимный объект какой-то. То есть, чтобы сфотографироваться с учителями на линейке, нужно брать специальное разрешение?

Обращает на себя внимание и пункт 3.4., запрещающий «пропагандировать посредством телефона жестокость, насилие, порнографию, песни и стихи оскорбительного содержания, нецензурную лексику».

— То есть, когда дети распространяют видео с ругающейся матом учительницей, нарушителями будут именно они? — задается вопросом родитель. — Что же касается порнографии и насилия, то можно подумать, что до принятия этих «Правил» все вышеперечисленное было можно пропагандировать. А с учетом формулировки в документе вообще выходит, что делать это без телефона как раз разрешается.

Но больше всего удивляет то количество ошибок, которое допущено в нормативном (!) документе. С самого первого абзаца читаем «Настоящее Правила… являются», то же и в конце документа. Перепутаны также знаки тире и дефиса (далее-Правила, Кодекса об образовании-нарушение), есть проблемы с подчинением слов («использования мобильных телефонов допускается», «в соответствии нормативно-правовым актам»). Да и просто ошибки в написании слов («фото и видео съемка» вместо «фото- и видеосъемка», SNS- вместо SMS), разброд и шатание в знаках препинания.

Особенно привлекает к себе пункт 4.2. Там сказано, что «ответственность за сохранность телефона возлагается на его в соответствии с законодательством Республики Беларусь». На кого «его», мы так и не узнаем, поскольку авторы документа просто пропустили слово.

— Это грубейшие ошибки для нормативного документа, — возмущается родитель. — Как можно требовать что-то от других, если учреждение образования не в состоянии само без ошибок составить текст?

В этой связи забавным выглядит пункт 3.6., который гласит, что «пользователю запрещается в учреждении образования» «сознательно наносить вред имиджу учреждения образования».

— Имиджу школы вредят не телефоны, а такие вот глупые документы с ошибками, — заключает родитель.