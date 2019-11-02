300 сотрудников Большого театра вступились за своего гендиректора 4 2.11.2019, 9:39

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Владимиру Гридюшко не продлили контракт.

Сегодня на сайте Большого театра оперы и балета появилось письмо: генеральный директор театра Владимир Гридюшко уходит со своей должности и прощается с коллективом. Ведущие артисты Большого пытаются отстоять руководителя и не согласны с решением Министерства культуры о непродлении контракта с Гридюшко. Все это вылилось в большой конфликт и обращение к Лукашенко, под которым подписалось более 300 сотрудников театра, пишет onliner.by.

Владимир Гридюшко руководил Большим театром десять лет. За это время он зарекомендовал себя как эффективный управленец и грамотный руководитель. Об этом говорят сотрудники театра, а также специалисты, которые наблюдают за ситуацией со стороны. В своем письме Владимир Павлович говорит:

«С гордостью и уверенностью могу сказать, что сегодня Большой театр Беларуси — театр высочайшего уровня, получивший широкое признание зрителей, уважение и авторитет в международном театральном сообществе. И это заслуга каждого работника театра: артистов, сотрудников художественно-постановочной службы, административно-управленческого персонала и других подразделений. Ведь в нашем деле нет второстепенных профессий — все они одинаково важны и нужны. Спасибо вам, коллеги, за то, что всегда были рядом со мной в сложные и радостные минуты, помогали, поддерживали словом и делом. Спасибо за ваше трудолюбие, творческий подход, твердость, целеустремленность, неравнодушное отношение и искреннюю любовь к театру. Желаю вам оставаться таким же дружным коллективом, сплоченной командой и добрыми друзьями».

Накануне сотрудники театра инициировали обращение Лукашенко с просьбой продлить контракт Гридюшко. В нем ведущие артисты театра отмечают:

«За время руководства Владимира Павловича театр влился в мировую оперную элиту. Были осуществлены и стали традиционными такие знаковые для Беларуси, популярные и любимые зрителями проекты и мероприятия, как Минский международный Рождественский оперный форум и конкурс вокалистов, фестиваль „Балетное лето в Большом“, „Вечера Большого в замке Радзивиллов“, „Большой Новогодний бал в Большом театре Беларуси“. Расширение контактов с театрами России, Украины, Польши, Болгарии, Латвии, Эстонии, Франции, Англии, Азербайджана, Грузии и других стран, подписание договоров о сотрудничестве, взаимообмен артистами, приглашение талантливых режиссеров самым положительным образом сказалось на творческом уровне театра и привлекло много новых зрителей. В результате Большой театр уже который год является одним из самых посещаемых в Беларуси.

Найти адекватную замену Владимиру Павловичу Гридюшко на должность руководителя такого непростого и многочисленного коллектива, как Большой театр, на данный момент не просто тяжело, но и практически невозможно. Уход профессионала такого уровня может негативно сказаться на работе всего коллектива. Его порядочность, человечность, терпение и такт, любовь к театру и людям, творящим искусство, огромны. И эти любовь и уважение — взаимны…»

Это обращение подписали более 300 сотрудников театра — в основном творческих профессий, народные и заслуженные артисты, лауреаты различных конкурсов. Они все еще рассчитывают, что трудовые отношения с генеральным директором театра будут продлены, а Лукашенко отреагирует на обращение. Специалисты-театралы отмечают, что найти адекватную замену Гридюшко — толковому управленцу — непросто. Вероятнее всего, такого специалиста необходимо искать в Москве за большие деньги. Кто именно придет на замену Владимиру Павловичу, пока никто не говорит. Представить нового руководителя коллективу должны 5 ноября.