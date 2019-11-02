Давос по-украински 2.11.2019, 9:50

Фото: НВ

Главное из сказанного на инвестфоруме в Мариуполе.

«Новое время» публикует яркие цитаты ключевых спикеров инвестфорума в Мариуполе, проведенного новой властной командой по образу и подобию знаменитого Давоса

У тром 29 октября украинские военнослужащие и полиция плотным кольцом оцепили центр Мариуполя. И город, переживший войну, напрягся. Но это была не эскалация конфликта в прифронтовом регионе, а меры безопасности, предпринятые ради проведения здесь большого инвестиционного форума Re: think.

Накануне самолеты и поезда, двигавшиеся из Киев на юго-восток, заполнили люди в деловых костюмах — представители власти и топ-менеджеры. А по отремонтированной трассе Запорожье — Мариуполь мчались автобусы, заполненные политиками, дипломатами, инвесторами и журналистами.

В Мариуполь съехался весь цвет киевской политической и финансовой элиты — до 500 статусных участников: от президента Владимира Зеленского и премьера до руководителей крупнейших компаний и инвестфондов.

На старте форума — в одиннадцать утра — президент страны пообещал Донбассу сотни миллионов долларов инвестиций, заявив о создании Фонда международной поддержки для восстановления и реинтеграции региона, партнером которого уже выступил Всемирный банк.

Парад громких событий и резонансных заявлений продолжался весь день. Кабмин подписал меморандум с крупнейшими телеком-операторами — Lifecell, Vodafone и Kyivstar — о покрытии всей территории страны мобильной связью и интернетом. Укрзализныця (УЗ), госкомпания с миллиардными оборотами, заявила о подготовке к первичному размещению своих акций на бирже. А харьковский бизнесмен Александр Ярославский обязался вложить $ 100 млн в восстановление Донецкого аэропорта, как только Украина получит контроль над оккупированной территорией.

Журналисты приводят тезисы из выступлений ключевых спикеров форума Re: think.

Владимир Зеленский, президент Украины:

Украина — это Apple, который начинает свой путь в гараже. Мы — это Лэнс Армстронг [американский велогонщик-чемпион, победивший рак], которому поставили страшный диагноз. Многие страны, которые сегодня процветают, были на грани исчезновения с лица земли. Каждый знает всемирно известные истории успеха. Общая их черта — это успех вопреки обстоятельствам. У многих крупных бизнесменов не было влиятельных родителей или даже высшего образования, однако сейчас они — лидеры в своих индустриях. Уныние или уничтожает, или делает тебя сильнее. Сегодня Украина в очень непростом положении. Но мы точно знаем, что на смену темной ночи непременно приходит очень яркий рассвет. Сейчас наша страна встает на ноги и идет вперед, но эти шаги неуверенны, ведь у нас есть один тяжелый груз.

Вы точно слышали о бизнесменах, которые не поверили в Google или упустили возможность приобрести WhatsApp за небольшую сумму. Украина — страна возможностей, и сегодня она стучится в вашу дверь. Поэтому не упустите эту возможность, пожалуйста. Инвестируйте.

Война мешает всем попыткам Украина встать на ноги. Все граждане, вся страна заждалась того момента, когда наконец наступит мир. Именно для этого я и пошел в политику. Мир в Украине — это безопасность и стабильность всей Европы. Мир — это возможность для экономики расти на 5−7% и масштабно привлечь инвестиции. Это позволит нам совершить свой прорыв, который существенно улучшит качество жизни украинцев.

Приоритет моей политики — это равные правила игры для всех. Для меня нет разницы между крупным, средним и малым бизнесом. Между бизнесом украинским и бизнесом иностранным. Все должны пользоваться одинаковым отношением государства и одинаковыми условиями.

Состояние украинского финансового сектора — ключевая причина проблем в экономике. Потери банковского рынка за последние пять лет — $ 15 млрд. Огромная цифра. С рынка ушли очень крупные банки — Надра, Финансы и кредит, Дельта. Государство национализировало ПриватБанк. В деле ПриватБанка я буду до конца защищать интересы страны. И решать проблемы банка надо не за счет налогоплательщиков. Приват мы не вернем.

Необходимо уменьшить роль государства в экономике. Именно для этого мы работаем быстро, что наши критики уже успели назвать турборежимом. Но лучше решать проблемы быстро и не останавливаться, чем делать паузу после каждого шага. Верховная Рада за два месяца приняла 40 важных законов, которых ждал бизнес. Например, это закон о концессии, который позволит развивать инфраструктуру страны. С 2021 года в Украине заработает глубинная налоговая реформа. Я обещаю каждому иностранному инвестору персональную защиту. Мы начнем большую приватизацию. Страна на пороге экономического прорыва.

Главный ресурс Украины — это люди. Высокое качество трудовых ресурсов — это та причина, по которой стоит инвестировать в Украину. У нас очень богатое инвестиционное меню. Кейс Украины должен стоять в одном ряду с кейсами Японии, Южной Кореи и Сингапура, которые известны всем.

Алексей Гончарук, премьер-министр Украины:

Для развития бизнеса государство должно создавать условия. Бизнес должен забыть, что такое коррупция. Мне точно известно, что сейчас никто на высшем государственном уровне уже не требует взяток от компаний. Бизнес должен тратить энергию не на заполнение бумажек для госорганов, а на зарабатывание денег. Но чтобы перезагрузить всю систему власти — а это десятки тысяч чиновников, — нам нужны время и помощь. Но коррупция — не единственная проблема Украины. Необходимо перезапустить модели целых рынков — энергетического, инфраструктурного. Там сейчас действуют монополии. Честная конкуренция — это наша религия.

Мы предлагаем вам поверить, что сейчас — самое время инвестировать в Украину. Хорошо известны отрасли украинской экономики, где есть все условия для успешного инвестирования: это аграрный сектор, технологии, энергетика и инфраструктура. Там очень неплохие прибыли, а правительство, в свою очередь, будет компенсировать и минимизировать риски инвестирования. Вместе с иностранными инвестициями в страну придут новые знания и технологии. Сегодня мы подпишем меморандумы на сумму $ 1 млрд, которые поступят в Украину до конца 2020 года.

Украина на глобальной карте — одна из самых интересных площадок для инвестирования. У нас очень взвешенная политика Национального банка, которому мы гарантировали полную независимость от политиков. Никто не будет инвестировать, если НБУ станет слепо печатать деньги по просьбе политиков. У нас очень давняя история отношений с Международным валютным фондом. Правда, она была не всегда успешной. Но сейчас мы надеемся, что МВФ будет транслировать доверие к Украине на всех, на весь мир.

Украинские суды — вот что отпугивает инвесторов. Мы находимся в процессе судебной реформы, уделяя ей очень большое внимание. Есть ли возврат доверия к судебной системе? Нет. В тот же Верховный суд прошли люди, которых там быть не должно.

Алан Пию, вице-президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР)

Украине нужна экономическая макростабильность. В октябре мы достигли отметки в 13 млрд евро инвестиций в вашу страну. Дальнейшие инвестиции требуют, чтобы политика макростабильности продолжалась. Украина уже многое сделала в этом направлении и заслуживает похвалы.

Помогите себе сами. ЕБРР не работает в Украине сам по себе. Мы объединяем людей, которые хотят помогать Украине. Мы сильны тогда, когда за нами — интересы и консенсус многих заинтересованных людей. Но украинцы и сами должны инвестировать в свою страну. У нас очень много активности в восточноевропейском регионе, и мы готовы делать больше.

Нам нужна предсказуемость. Если мы не будем видеть вектор, в котором двигается Украина, то не сможем эффективно инвестировать в локальные проекты. Очень важно, чтобы Украина получила новую программу сотрудничества с МВФ. Президент Зеленский дал очень хороший сигнал о том, что ПриватБанк не вернется к своим бывшим собственникам. Это крайне важно для МВФ, и не только для МВФ. Но этого мало. Следует еще вернуть $ 5,5 млрд, которые испарились из ПриватБанка до его национализации. Государство должно руководить этой политикой возврата денежных средств.

Мы хотим видеть продолжение украинских реформ. Наведите, наконец, порядок в госкомпаниях — это критически важно. Необходима налоговая реформа и реформа таможни. Мы поддерживаем независимость Национального банка. Земельная реформа также очень важна, но ее целью должно быть повышение продуктивности всей аграрной отрасли. Мы ожидаем анбандлинга [разделение] НАК Нафтогаз Украины, чтобы завершить перестройку этой компании. Украина станет нормальной страной, если здесь будет верховенство права, очищение судебной системы, прежде всего Верховного суда.

Жан Эрик де Загон, глава представительства Европейского инвестиционного банка в Украине

Украинцы заслуживают более высокого качества жизни. Для этого мы выделяем 200 млн евро на новые украинские программы помимо уже существующих. Мы инвестируем в строительство и реконструкцию школ и больниц в Восточной Украине. Для банка это в своем роде уникальные проекты. Мы хотим, чтоб жители восточного региона жили с оптимизмом и видели конкретные улучшения.

Донбасс — довольно далек от Киева географически, но крайне важен для всей Украины. Нас очень беспокоит будущее экономики Донбасса. Для ее восстановления государство должно работать совместно с международными финансовыми организациями. Очень важно, чтобы инвестиционные проекты происходили не только на общегосударственном уровне и уровне областей, а также на уровне городов и поселков.

Сату Кахконен, глава представительства Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове

Настало время вплотную заняться ревитализацией Донецкой и Луганской областей. До этого мы все больше думали о гуманитарном аспекте военного конфликта — о внутренне перемещенных лицах, их трудоустройстве, а также о безопасности на Донбассе. Сейчас пора задуматься об экономике Восточной Украины. Будущее Донбасса не должно быть таким же, каким было его прошлое. Донбасс раньше был промышленным центром Украины, однако начиная с 2014 года он жил на субсидиях от украинского правительства. Регион был, по сути, присоединен к аппарату искусственного дыхания.

Необходимо изменить структуру экономики Донбасса, ведь регион жизненно важен для Украины. У аграрного сектора Донбасса может быть большое будущее, если инвестировать в инфраструктуру, чтобы облегчить логистику для донецких и луганских фермеров. Кроме того, нужны очень существенные вложения в образование для местных жителей.

Будущее Украины — в развитии аграрной экономики. Украина в прямом смысле может быть житницей Европы, но это требует инвестиций. Украинское сельское хозяйство нуждается в повышении продуктивности. Низкая продуктивность — это та причина, по которой ВВП Украины в четыре раза меньше ВВП Польши. Украина должна научиться эффективно использовать рабочую силу, технологии и образование. Украина — очень открытая экономика, но ее ключевой экспорт — это сырье. А этот бизнес не заводит в страну новые технологии.

Уильям Тейлор, глава посольства США в Украине

Россия — ключевая угроза для украинских реформ. Мы все на разных конференциях постоянно говорим о верховенстве права, но часто забываем, что Россия угрожает среди прочего и верховенству права в Украине.

Украинское правительство действительно озабочено Донбассом. Украина заботится о Донбассе явно намного больше, чем противоположная сторона конфликта. Есть такой принцип — надо рисковать, чтобы победы были большими. Президентская администрация сейчас тем и занимается, что идет на риски, чтобы урегулировать донбасский конфликт. Это непопулярно, и по этой причине предыдущая администрация не решалась на подобную политику.

Мариуполь — это центр изменений для юго-востока. Нынешний форум говорит о том, что в регион пришли изменения.

Тимоти Эш, стратег лондонской инвестиционной компании BlueBay Asset Management

Донбасс ждет экономических изменений и восстановления качества жизни. Ключевое ожидание людей — это, конечно, инфраструктура. ЕБРР много вкладывает в железнодорожные проекты на Донбассе. Но необходимо также вкладывать в аэропорты. Я бы с радостью прилетел в Мариуполь из Лондона на самолете, но для этого необходима безопасность. Однако мне нравится Мариуполь. Очень дружественный и открытый город, в который пока тяжело добраться.

На Донбассе нужны инвестиции не только международных финансовых организаций, но и частных игроков. Если говорить об инфраструктуре, то инфраструктурные инвесторы — это очень особый класс инвесторов. Но платные дороги могли бы привлечь их внимание и к Донбассу, и ко всей Украине. В этом смысле большая роль у правительства, которое может предложить инфраструктурному рынку новые модели инвестирования. В эту модель могли бы вписаться и международные финансовые организации, и частные фонды.

Если экономика Украины будет расти заявленными темпами, то в страну хлынут мощным ручьем иностранные инвестиции. Если вы за пять лет вырастете на 40%, то иностранные инвесторы точно не пройдут мимо такого бума. Ставить себе цель расти больше 5% в год — это хорошая идея. Но если не снизить риски для инвестирования и стоимость кредитов — ВВП просто не сможет расти такими темпами.

Украинские госкомпании нашли правильное время для выхода на глобальный рынок капитала. Думаю, евробонды Нафтогаза будут пользоваться интересом в США и Европе. Ставки по этим бумагам не должны быть высокими, поскольку сейчас повышается спрос на украинские активы, а ставки по всему миру продолжают быть низкими. Выход Укрзализныци на биржу — это тоже очень правильный шаг. Выход на биржу сделает УЗ нормальной и понятной для мира компанией, в которой все решения принимаются исходя из рыночной логики и рациональных принципов.

Энди Гундер, президент Американской торговой палаты

Украина вновь появилась на радарах крупных глобальных компаний. Причиной тому то, что в некоторых секторах украинской экономики наблюдается очень солидный рост. Руководство международных компаний видит этот рост и не хочет оставаться в стороне. Отдельные бизнесы в Украине растут на 80% в год — такое сложно найти в другой стране. Если бы еще побороть коррупцию, новейшая экономическая история Украины могла бы быть довольно успешной.

Новые технологии вдохнут свежие силы в экономику Донбасса. Я уверен, что цифровизация экономики принесет новые возможности для Донецкой и Луганской областей. Не стоит жить лишь своим угольным и металлургическим потенциалом. Здешний аграрный рынок очень интересен. Есть будущее и у донбасской IT-индустрии. А зеленая энергетика совместно с IT может создать бум экономики восточного региона.