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Егор Шарангович открыл счет своим голам в нынешнем сезоне АХЛ

  • 2.11.2019, 9:58
Егор Шарангович открыл счет своим голам в нынешнем сезоне АХЛ
Егор Шарангович

Белорусский хоккеист забил гол после единственного броска.

В ночь с пятницы на субботу в рамках регулярного чемпионата АХЛ "Бингемптон Девилз" уступил "Рочестеру" со счетом 2:4, пишет "Прессбол".

У проигравших форвард сборной Беларуси Егор Шарангович снова выходил в центре третьего звена, забил гол после единственного броска и заработал "-1". В нынешнем сезоне на его счету 1 (1+0) очко в 10 матчах, при показателе полезности "-6".

Между тем "Лихай Вэлли Фантомс" уступил по буллитам "Уилкс-Берри" со счетом 3:4. У проигравших форвард сборной Беларуси Максим Сушко ничем не отметился в протоколе. В нынешнем сезоне на его счету 3 (3+0) балла в 7 играх, при показателе полезности "+4


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