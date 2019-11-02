Украинские пенсионеры хранили кукурузу в сундуке Louis Vuitton 1 2.11.2019, 10:02

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Ему почти 140 лет.

В селе Мохнач Харьковской области нашелся старинный сундук, выпущенный модным домом Louis Vuitton в 1880 году. Он принадлежит паре пенсионеров, которые используют его для хранения зерна кукурузы, — об этом рассказало издание «Вікна новини», пишет Еsquire.

По словам владельцев, супругов Сохранич, сундук сохранился со времен Второй мировой войны и достался им от родственников, которые собирались его выбросить за ненадобностью.

Во сколько может оцениваться неожиданная находка, неизвестно. Несмотря на старинное происхождение, сундук находится не в самом лучшем состоянии — его успели погрызть мыши. Тем не менее на замках находятся старинные клейма производителя, а на внутренней подкладке есть серийный номер.

Сейчас у супругов его выкупили за символическую сумму создатели частного музея этнографии в селе Артюховка. Эксперты уже осмотрели изделие и подтвердили его подлинность.