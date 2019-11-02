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Генштаб ВСУ: За октябрь боевики потеряли почти 100 человек

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  • 2.11.2019, 10:14
Генштаб ВСУ: За октябрь боевики потеряли почти 100 человек

И это только достоверно подтвержденные потери боевиков.

В октябре 2019 года незаконные вооруженные формирования на Донбассе потеряли 96 человек. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, сообщает inforesist.org.

«В октябре 2019 года потери незаконных вооруженных формирований так называемых «ЛДНР» и боевиков Российской Федерации составили 96 человек. Из них безвозвратных – 33 человека», – говорится в сообщении.

В штабе ООС подчеркнули, что это только достоверно подтвержденные потери боевиков, которые могут быть меньше реальных.

Вооруженные силы Украины в октябре потеряли 8 человек.


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