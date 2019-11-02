Генштаб ВСУ: За октябрь боевики потеряли почти 100 человек

Генштаб ВСУ: За октябрь боевики потеряли почти 100 человек4
- 2.11.2019, 10:14
И это только достоверно подтвержденные потери боевиков.
В октябре 2019 года незаконные вооруженные формирования на Донбассе потеряли 96 человек. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, сообщает inforesist.org.
«В октябре 2019 года потери незаконных вооруженных формирований так называемых «ЛДНР» и боевиков Российской Федерации составили 96 человек. Из них безвозвратных – 33 человека», – говорится в сообщении.
В штабе ООС подчеркнули, что это только достоверно подтвержденные потери боевиков, которые могут быть меньше реальных.
Вооруженные силы Украины в октябре потеряли 8 человек.