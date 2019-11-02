Сестра обвиняемого по делу о взрыве 3 июля: Загружали фейерверк белорусские военные 1 2.11.2019, 10:29

Фото: «Минск-Новости»

В громком деле крайними пытаются сделать двух россиян.

Четвертый месяц продолжается расследование по делу о взрыве во время салюта на 3 июля. Все это время два сотрудника российской фирмы «Пиро-Росс» находятся в СИЗО. Сестра одного из них рассказала tut.by, что, по данным фирмы, где работали фигуранты, их действия не могли привести к трагедии. «Мы готовы на любые условия, лишь бы вытащить ребят из СИЗО, но меру пресечения не меняют, — отмечает собеседница. — И нет никакой конкретики, сколько их еще будут держать».

Обвиняемые по делу о взрыве — 25-летний Максимилиан Сапронов и 28-летний Константин Денисов. Оба имеют высшее образование, в компании «Пиро-Росс» работали несколько лет. Накануне Дня независимости они прибыли в Минск как консультанты.

Сестра Константина Денисова говорит, что для ее брата это была рядовая командировка.

— Они поехали для оказания технической помощи, — вспоминает Ирина. — Константин работал в фирме около четырех лет, профессионально занимался пиротехникой. Для него это была не первая такая командировка, то есть опыт у него был, — отмечает собеседница. — Как мы узнали о задержании? В интернете увидели статью, что в Минске произошел взрыв. Зная, что брат был там и что задержали российских ребят, сложили пазл. Я начала обзванивать друзей, разные организации, чтобы убедиться. А потом нам позвонили из Следственного комитета и все подтвердили.

По словам Ирины, каждый месяц родственникам дают одно свидание с Константином в СИЗО. Обсуждать условия содержания и уголовное дело они не могут: это запрещено внутренними правилами. По месту работы брата Ирине говорят: ребята помогали готовить фейерверочные изделия к запуску, их действия не могли привести к трагедии, к взрыву привели другие действия — неправильная закладка изделий в мортиры.

— Наши ребята не загружали фейерверк, этим занимались исключительно белорусские военные, — подчеркивает сестра Константина Денисова. — Они осуществляли подрезку изделий, то есть снимали оберточную бумагу, и прокатку. То же делали и белорусские военные. Но, насколько нам известно, кроме двух граждан России, по этому делу больше никто не задержан. Еще один важный момент: ребята работали на территории воинской части. За все мероприятие отвечал командир, который видел, что делают приглашенные специалисты и его подчиненные, но никаких замечаний не делал, то есть он нарушений не установил.

— Одна из версий — неправильная зарядка изделий. Если шары не лезли в трубу, все зависит от физической силы. То есть кто-то не смог пропихнуть, а кто-то смог. Шар мог застрять в трубе, где и произошел взрыв. Ни мой брат, ни Максимилиан не загружали заряды в трубы. Это делали белорусские военные, проверять должны были их командиры. По этому вопросу высказалось также Министерство обороны Российской Федерации: опытным путем установлено, что действия подобного характера не могут привести к взрыву.

Ирина отмечает, что ее брат сотрудничает со следствием: дает показания, участвует в следственных действиях. Сам обвиняемый и его семья рассчитывали, что меру пресечения ему изменят.

— Мы адвокатам сказали, что готовы на любые условия, чтобы вытащить из СИЗО ребят: и снять квартиру в Минске, и выплатить залог, — но нам отказывают. Думаю, их держат, потому что они граждане другой страны. Мы бы хотели, чтобы наши ребята достойно проходили следственные действия, могли отстоять свои права. Сейчас они находятся в замкнутом депрессивном пространстве, в давящей обстановке, где, грубо говоря, сходят с ума. Следователь говорит, что продолжаются экспертизы по делу. Как долго это будет длиться еще, мы не знаем, и никто нам не говорит.