Экономика США в нирване 2.11.2019, 10:42

Инвесторы уверены в росте ВВП.

Трейдеры рынка казначейских бумаг США сомневаются, что ФРС покончила со смягчением, и сохраняют пессимизм в отношении экономики страны, тогда как ряд крупных управляющих компаний говорит, что она прямо-таки в нирване, пишет finanz.ru.

Эти инвесторы уверены в ВВП, ждут роста доходностей США до 2%

Рынок облигаций США пока не разделяет уверенность председателя Федеральной резервной системы в том, что монетарная политика находится на “хорошем уровне”, и упрямо ставит на дальнейшее снижение ставки. Но его может ждать разочарование. Janus Henderson Investors и Nikko Asset Management Ltd. легко допускают рост доходности 10-летних казначейских бумаг до 2% к концу года, веря в то, что крупнейшая экономика мира в лучшей форме, чем считают многие.

Намерения ФРС возобновить покупку госбондов на сотни миллиардов долларов, хоть и не в формате QE, не могут не радовать эту избранную группу участников долгового рынка США. Двум дюжинам первичных дилеров, чьи ряды впервые с 2016 года пополнились в мае новой компанией, будут как нельзя кстати дополнительные объемы ликвидности, которые также могут позволить регулятору сгладить напряженность на рынке репо после сентябрьской встряски.