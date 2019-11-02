СМИ: Гончаренко подал в отставку
- 2.11.2019, 10:54
Белорусский тренер руководит российским клубом ЦСКА.
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко перед матчем на Кубок России против «Уфы» (1:0) принял решение подать в отставку.
Как стало известно Metaratings.ru, накануне матча 1/8 финала Кубка России 42-летний специалист встретился с руководством клуба, где в ходе беседы взял на себя ответственность за последние неудачи команды, а также изъявил желание покинуть занимаемую должность.
Владелец ЦСКА Евгений Гинер отставку Гончаренко не принял, мотивировав это тем, что раз тренер разобрался в нынешней ситуации, то ему и нужно ее исправлять.
Напомним, что после 14-го тура РПЛ ЦСКА с активом в 26 очков располагается на пятом месте в турнирной таблице.