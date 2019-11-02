Юрий Вернидуб: Впервые слышу, что в понедельник возглавлю «Шахтер» 2.11.2019, 11:21

Юрий Вернидуб

Возглавит ли украинский тренер клуб из Солигорска?

Украинский специалист Юрий Вернидуб прокомментировал информацию о возможной презентации в качестве главного тренера солигорского «Шахтера» 4 ноября, пишет «Трибуна».

– Когда это случится – я вам первым скажу. Но впервые слышу, что прям в понедельник должен возглавить. Основания для таких слухов есть? Я не знаю, о чем вы говорите. В жизни все может случиться, я это уже говорил, когда меня спрашивали.

Сегодня так, завтра может что-то поменяться, после завтра еще что-то может поменяться. Не могу ответить на этот вопрос так, как вы бы хотели. Если есть о чем говорить – я говорю. Если нет или еще не совсем есть – говорю, что не знаю.

Я не знаю, что со мной будет завтра утром. Может, не дай бог, со мной что-то случится. На данный момент не могу сказать, что принял Солигорск.

– Вы не против принять солигорский «Шахтер»?

– Я не работаю с июня, много куда ездил. У меня было очень много предложений. Почему нет? Если бы вам предложили принять нормальную команду, с базой, условиями для тренировок, то почему нет? Это нормальная ситуация.

Каждый подумает, проанализирует и сделает свой вывод. Это может быть Беларусь, Литва, Латвия, Казахстан. Единственное, что я знаю – из России точно не приму. Разве что когда у нас что-то поменяется, тогда можно будет о чем-то говорить. Дай бог, чтобы что-то поменялось, – сказал Вернидуб.

SportArena опубликовала информацию, что Вернидуба представят в качестве главного тренера солигорского «Шахтера» в понедельник 4 ноября.