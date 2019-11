Британская уборщица по рассеянности дважды сорвала джекпот 2.11.2019, 11:27

Иллюстрационное фото

56-летняя жительница города Ковентри выиграла миллион фунтов благодаря своей невнимательности.

Сотрудница клининговой компании Гейл Сэй купила два билета лотереи Thunderball, но, когда заполнила их, поняла, что случайно выбрала на них одинаковые комбинации чисел. Сначала Гейл хотела поменять один из билетов, но передумала — решила, что все равно не победит, пишет «Вокруг света».

Набор чисел оказался выигрышным, причем дважды. В итоге миссис Сэй получила сразу два джекпота по 500 тыс. фунтов.

«Я никогда не забуду момент, как моя жена танцевала в комнате и напевала песню Франка Синатры Who Wants to be a Millionaire», — рассказал Филип Сэй.

Супруги сразу же уволились со своих работ и планируют помочь своей большой семье (у пары — четверо взрослых детей и семеро внуков) с новым жильем.