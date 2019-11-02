Крик души белорусской семьи: Мы живем в стране, где все вывернуто наизнанку 4 2.11.2019, 11:34

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Ольга Шкробова

Семья Шкробовых объявила голодовку в знак протеста против выселения.

Семья Шкробовых из города Минска уже более шести лет борется с властями за свою комнату в общежитии, из которой ее выселили вместе с двумя маленькими детьми. В ходе выселения были допущены серьезные нарушения, а личные вещи людей до сих пор находятся за закрытыми дверями. Комната опечатана.

Администрации ОАО «Станкостроительный завод им. С.М.Кирова» и общежития разводят руками – мол, люди не являются работниками завода и им жилье не положено. Глава семьи Виктор Шкробов, чтобы решить проблему, неоднократно пробовал устроиться на работу на завод даже обычным сторожем, но безрезультатно.

Семья за несколько лет обошла все инстанции, но получала лишь отписки. Чиновники никак не помогали в решении проблемы. Суд принял решение не в пользу семьи. Постановление о выселении вступило в силу еще в 2013 году, но до сих пор не было выполнено из-за нарушений службы судебных исполнителей.

«Судебные исполнители не выполнили выселение законным образом, так как вместо того, чтобы выселить, завели судебное производство о взыскании нуля рублей. Так работает наша система», — говорит Виктор Шкробов.

Отчаявшись добиться справедливости в борьбе с системой, семья в знак протеста объявила голодовку.

О сложившейся ситуации Charter97.org поговорил с Ольгой Шкробовой.

- Почему вы решились на такой шаг?

- Мой муж сейчас находится в общежитии — он держит голодовку с прошлой субботы, сидит на одной воде. Я очень сильно беспокоюсь за его здоровье. Несколько дней держала голодовку и я, но у меня на руках двое детей. Если я выйду из строя, кто останется с детьми. Им 8 и 10 лет. Я их должна из школы встретить, на кружки завести, кушать приготовить — поэтому я не могу продолжать держать голодовку.

С помощью правозащитников наша семья прошла все инстанции. По всем документам правда на нашей стороне, но мы живем в такой стране, где все вывернуто наизнанку. Человек ничего не может доказать и никому до тебя нет никакого дела. После того, как судебные исполнители прислали на работу моему мужу уведомление, он в конце концов решился на этот шаг.

У нас гора этих документов, отписок со всех организаций и ведомств. Пишешь прокурору, а он скидывает это на судебных исполнителей. Они перекладывают ответственность с одного на другого и выходит, что жаловаться некому. Получается какой-то замкнутый круг.

- Чем чиновники аргументировали выселение вашей семьи?

- Они нам заявили, что мы не являемся работниками завода. Объясняли, что они должны заселять молодых специалистов, а также улучшать жилищные условия работников завода.

Но по факту в общежитии блоков предостаточно, а некоторые они почему-то держали в запасе. Часть жильцов также не являются работниками этого завода и проживают в общежитии по ходатайствам, по договорам от сторонних организаций. Кто-то даже успел построить свое жилье и при этом они по нескольку лет продолжали жить в общежитии — было много вопиющих случаев. А нас при этом всеми правдами-неправдами выселяли.

- Как так получилось, что ваше имущество оказалось запертым на шесть лет?

- В 2013 году нас пришли выселять судебные исполнители. Они нас выгнали из комнаты и опечатали двери. Муж поехал в Верховный суд по поводу подачи документов и на тот момент я осталась с ребенком одна, а второй был в садике. От происходящего я была в шоке, вся на нервах — у меня даже повысилось давление.

Они мне заявили: «Выносите потихоньку куда-нибудь вещи». Получается, что я одна должна была выносить вещи? Я на эмоциях сказала: «Выносите их куда хотите — я не в том состоянии, чтобы выносить эти вещи!» Тогда они предложили нашим соседям по этажу, чтобы те помогли вынести вещи на коридор. Но люди отказались это делать.

Потом судебные исполнители решили, что нам некуда деваться, что мы потихоньку заберем свои вещи — и опечатали двери. Муж до своего выезда успел подписать документ, что мы обязуемся забрать свои вещи в течении семи дней. Но нам некуда было их везти, как, впрочем, и сейчас. Своего жилья у нашей семьи нет, поэтому мы все время живем по съемным квартирам и вынуждены их часто менять.

Те вещи, что успели забрать, мы отвезли на дачу или оставили у друзей. Но в общежитии все равно осталось полно наших вещей и куда их девать — я не знаю.

- Обращались ли вы к чиновникам для того, чтобы вам дали арендное жилье?

- Естественно, мы стали активно писать во все инстанции на выделение нам арендного жилья, так как наша семья с двумя маленькими детьми оказалась на улице. Мы просили чиновников пойти нам на встречу, но реакции никакой не было и никакой помощи нам не предлагали. Я стою на очереди на получение жилья в Ленинском исполкоме города Минска с 2000 года.

Все эти 19 лет я писала заявления по всем предлагаемым вариантам арендного жилья, но везде был отказ на том основании, что это арендное жилье выделяется очередникам, которые встали на очередь в 1989-1991 годах. То есть, нашей семье ждать арендное жилье еще минимум 10 лет.

Потом мы обратились с письмом в Мингорисполком, в жилищный отдел и описали нашу ситуацию. Но они как под копирку написали ответ, что без очереди не имеют права выделить нам жилье.

Постоянно мотаясь по съемным квартирам наша семья не может отложить никаких денег. Зарплаты в Беларуси маленькие, а цены на съемное жилье огромные. Мы бы и рады забыть про это общежитие, но у нашей семьи нет никакой перспективы.

- По белорусскому телевидению часто повторяют, что «Беларусь – страна для жизни». Наши власти утверждают, что у нас правовое государство и все делается для народа. Но в жизни — все иначе. Пример вашей семьи это подтверждает. Как вы это прокомментируете?

- В нашей стране сложилась такая ситуация, что власти каждый день выдумывают новые законы, внедряют новые налоги, поднимают цены - дабы показать свою «любовь» к народу. В ответ наш народ также ненавидит власти за их поступки, за эти 25 лет правления. Но у чиновников есть все рычаги воздействия. Поэтому, если ты обычный человек, без связей — то ты просто ничто в этой стране.

Как говорил мой отец: «Неплохо они устроились — из государственного предприятия они сделали ОАО и вышло «государство в государстве», а сейчас торгуют этими комнатами в общежитиях». Так и получается: хочу — возьму, не хочу — не возьму, плевать нам на ваши ходатайства.

Одна из работниц заводской администрации мне сказала следующее: «Сколько бы вы этих ходатайств не носили — все это бесполезно в вашей ситуации». Они никого не боятся, потому что чиновники стоят друг за друга — у них круговая порука. И они поступают так от своей безнаказанности.

- Почему в нашей стране так часто нарушаются права человека? Что должно произойти, чтобы ситуация изменилась в лучшую сторону?

- За 25 лет диктатуры все разрослось из маленькой змейки в гидру.

В нашей стране все развалено, по всем отраслям. Колхозы в упадке, в деревнях — нищета. В Минске огромные цены на жилье — потому что многие стремятся сюда переехать, ведь в регионах нормальных денег не заработать. У многих белорусов зарплаты 150 долларов, а цены на продукты и коммуналку просто атомные.

- Что вы намерены делать дальше?

- Я думаю, что голодовка ничем положительным не закончится, только навредит здоровью. Это прогнозируемо в реалиях нашей страны.

Хотелось бы забрать свои вещи, но неясно, куда их оставить на хранение. В общежитии на первом этаже есть хозяйственные помещения, куда можно было бы перенести вещи на хранение, но администрация общежития не позволяет этого сделать. Скорее всего, в итоге нам придется забирать вещи в никуда и продавать в интернете за копейки.

Будущее для нашей семьи туманное, но, в любом случае, мы будем продолжать бороться. Нам, белорусам, сегодня только и остается бороться. Другие за нас наши проблемы не решат. Призываю вас к солидарности.