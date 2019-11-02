Житель Мозыря: Давно настала пора менять все 2 2.11.2019, 11:39

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Есть много проблем, о которых власти даже не хотят говорить.

Агитационный пикет активиста «Европейской Беларуси» и кандидата в депутаты Михаила Бондаренко в Мозыре посещают сотни жителей города. Многие делятся проблемами и предлагают пути выхода из кризиса, пишет пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь».

- Хотелось бы многое изменить в нашей стране, - говорит один из жителей города. - Хотелось бы изменить в каждой области, городе. Чтобы исчезла эта показуха, чтобы исчезли недопонимание власти и народа. Проблем очень много, о которых власть даже не хочет разговаривать.

Одна из проблем, из-за которой угасает бизнес и предприятия, – это большие налоги. Большой налог на землю, узаконенный рэкет – право выкупа аренды земли. Когда покупаешь недвижимость – это баснословные цены! Надо же еще выкупить право на на покупку земли, а потом ее еще арендовать. Многие предприниматели не тянут свою недвижимость, потому, что не могут оплатить землю. Без штанов остаются. Такая же проблема и у многих предприятий, что люди аккумулируют деньги, для того, чтобы заплатить налог по земле.

Проблема еще в том, что наши города «убитые» все. Если не брать новый жилой фонд, то все убита – тротуары, дороги, дворы, подъезды.

На сегодняшний день, половина предприятий в Беларуси разорены. Школы, садики – все в упадке. Особенно в сельской местности, все продается с молотка и власть на это закрывает глаза. Ничего не меняется.