Какой будет погода на выходных 2.11.2019, 12:08

Синоптики рассказали, что ожидает белорусов.

В субботу, 2 ноября, в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает «Еврорадио» со ссылкой на Белгидромет.

Будет преимущественно без осадков, лишь ночью в отдельных районах по северо-востоку страны, а днем местами по Брестской и Гродненской областям пройдут небольшие кратковременные дожди (ночью — с мокрым снегом). Ночью и утром в отдельных районах страны прогнозируется туман. Ветер будет южный умеренный, днем порывистый, местами сильный порывистый.

Ночью ожидается от 3 градусов мороза до 2 тепла, по юго-востоку будет до -5. Днем воздух прогреется до 3-9 выше нуля.

На Дзяды, 3 ноября, сохранится облачная с прояснениями погода. Ночью и утром на большей части территории, а днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ночью по востоку Беларуси возможен мокрый снег. Ветер прогнозируется южный умеренный, ночью и утром местами сильный порывистый.

Термометры ночью покажут от нуля до 6 градусов тепла. Днем ожидается 6-12 выше нуля, по юго-западу будет +13...+15.