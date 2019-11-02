Рост ВВП еврозоны превысил все прогнозы
- 2.11.2019, 12:13
Инфляция замедлилась.
Экономический рост в еврозоне в III квартале превысил ожидания аналитиков. Инфляция в еврозоне замедлилась в октябре.
ВВП 19 стран валютного блока в июле-сентябре увеличился на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Евросоюза (Eurostat).
В апреле-июне также был зафиксирован рост на 0,2% в квартальном выражении.
Аналитики ожидали замедления роста до 0,1% в III квартале.
Экономика 28 стран ЕС в III квартале выросла на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом и на 1,4% в годовом выражении. В апреле-июне рост составлял 0,2% и 1,4% соответственно.
Замедление годовой инфляции в основном отражает динамику цен на энергоносители.
Базовая инфляция, которая не учитывает волатильные цены на энергоносители, продукты питания и алкоголь, в октябре неожиданно ускорилась с 1% до 1,1%.
Стоимость энергоносителей упала на 3,2% в годовом выражении после снижения на 1,8% в сентябре.
Продукты питания, алкоголь и табачные изделия в октябре подорожали на 1,6% после аналогичного роста цен месяцем ранее.