Из-за налогового маневра РФ в Беларуси вырастут цены на бензин 3 2.11.2019, 12:32

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Также пострадают НПЗ.

Отсутствие компенсации потерь Минска от налогового маневра в нефтяной отрасли России приведет к росту цен на нефтепродукты в Беларуси. Об этом заявил во время «Октябрьского экономического форума» министр финансов Максим Ермолович, сообщает БелТА.

Глава Минфина Максим Ермолович подчеркнул, что налоговый маневр влияет на внешнюю конкурентоспособность и на внутренние цены на нефтепродукты.

Это, по его словам, связанное с маневром наибольшее негативное последствие испытают нефтеперерабатывающие заводы.

Министр также сообщил, что ситуация будет влиять на бюджет, так как возможности страны поддерживать уровень профицита сокращаются. Но, по его мнению, бюджет адаптируется к этим условиям.