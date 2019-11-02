Кто забивал больше 20 голов за один сезон чемпионата Беларуси? 2.11.2019, 12:48

Cписок лучших бомбардиров белорусского футбольного чемпионата.

Суверенная Беларусь помнит всего восемь таких случаев. Возможно, в ближайшее время рубеж в 20 голов покорится и 20-летнему Илье Шкурину. За четыре тура до финиша чемпионата Беларуси на счету форварда "Энергетика"-БГУ 17 голов, пишет "Прессбол".

Андрей ХЛЕБОСОЛОВ ("Белшина")

Сезон: 1996

Голы: 34

В это трудно поверить, но когда-то в белорусском чемпионате футболисты в среднем забивали больше одного гола за игру. Одним из них был нападающий "Белшины" Андрей Хлебосолов. В сезоне-96 ему удалось отличиться 34 раза в 29 матчах.

В Бобруйск футболист приехал случайно. После полугодового простоя в самарских "Крыльях Советов" (в активе — лишь две полные игры и ни одного гола) решил сменить команду. 29-летний Хлебосолов поехал в Анапу, где был готов заключить контракт с местной командой, однако ему позвонили из "Белшины". Отказать не смог. Через два дня Андрей уже был в Бобруйске. А спустя год навсегда вошел в историю белорусского футбола.

"В Самаре планировал заиграть в 24 года, но не получилось. Всю предсезонку меня готовили на роль нападающего, а в первой же игре поставили в полузащиту. Я просто не вписался. Жалею, что не смог себя ярко в то время проявить в России. А так, в принципе, всем доволен", — в одном из интервью вспоминал о своей карьере Хлебосолов.

Нынче Хлебосолов возглавляет "Барановичи" (Д2), а дети его стали футболистами. Тоже нападающими. Дмитрий на старте карьеры подавал большие надежды. Был одним из лучших бомбардиров в истории молодежных сборных, выступал за "Спартак" и дрезденское "Динамо". Правда, серьезная травма надолго выбила форварда из игры. Сейчас 29-летний игрок выступает на Мальдивах за "Юнайтед Виктори". А вот 20-летний Мирослав учился в академии испанского "Леванте", поиграл в перволиговых "Барановичах" и "Смолевичах".

Роман ВАСИЛЮК ("Славия" и "Гомель")

Сезоны: 2000 и 2007 соответственно

Голы: 31 и 24 соответственно

В 2000-м мозырская "Славия" была непобедимой — лишь два поражения. В целом команда, которую тренировали Александр Кузнецов и Владо Петрович, прошла дистанцию ровно. Добиться "Славии" чемпионства существенно помог брестчанин Роман Василюк. В тот сезон из 78 голов мозырской команды Роман забил 31. Нападающий в гонке бомбардиров существенно опередил своих преследователей: Виталия Кутузова из БАТЭ и россиянина Сергей Давыдов из "Немана-Белкарда" (оба — по 18 голов).

На будущий сезон "Славия" поставила цель продолжить успех во внутреннем первенстве и выйти в групповой этап Лиги чемпионов. Однако планам не было суждено сбыться: в Лиге чемпионов команда выбыла в первом квалификационном раунде, а по итогам чемпионата Беларуси "Славия" заняла лишь шестое место. А Роман Василюк поссорился с Владо Петровичем. Сербский коуч отправил лучшего бомбардира в дубль, а "Славия" вскоре продала его в московский "Спартак"...

В 2007-м белорусскому нападающему вновь покорился рубеж в 20 забитых мячей. К тому времени Василюк твердо обосновался на родине. После неудачных выступлений за "Спартак" и тель-авивский "Хапоэль" игрок вернулся в Беларусь. Сначала была аренда в брестское "Динамо", а в 2005-м — полноценный переход в "Гомель". Там форвард забивал часто и ежегодно улучшал бомбардирские успехи: 13 — 14 — 24.

Сергей ДАВЫДОВ ("Неман-Белкард")

Сезон: 2001

Голы: 25

Сергей Давыдов — единственный в нашем списке легионер. За два сезона в Гродно футболист забил 43 мяча в 55 матчах. Изначально молодой россиянин приехал в Гродно на позицию защитника: "Сергей к нам приехал в качестве центрального защитника, — вспоминал тренер Сергей Солодовников. — Смотрю, а он в каждой тренировке забивает. Вот реально в каждой. Отвожу в сторонку, говорю: "Что-то ты много забиваешь". А он отвечает, что раньше играл нападающего, но в сборной Смоленского института его поставили в защиту. Сказали, что для нападающего не хватает скорости. Тогда сказал ему: "С этого дня ты у нас нападающий". И два года подряд он колотил мячи. Стал лучшим бомбардиром, лидером команды".

В 2001-м гродненцы заняли четвертое место. Давыдов забивал почти в каждой игре.

По итогам сезона Давыдов не стал оставаться в Беларуси, отказался от белорусского паспорта и отправился зарабатывать деньги в российские клубы из низших дивизионов...

Владимир МАКОВСКИЙ ("Динамо" Минск)

Сезон: 1996

Голы: 23

В то время уроженец Молодечно делал первые шаги в большом футболе. Первый сезон для 19-летнего Маковского в составе минского "Динамо" стал успешным. Форвард помог команде завоевать серебряные медали и дойти до финала Кубка Беларуси, а сам стал лучшим бомбардиром команды и признан лучшим футболистом страны. К его бомбардирскому достижению ни один динамовский форвард за 23 года до сих пор не приблизился.

В команде Маковский провел еще один сезон. "Динамо" выиграло чемпионат, форвард забил 15 голов, а затем вместе с братом Михаилом отправился в одноименный клуб из Киева, где началась совсем другая история...

Валерий СТРИПЕЙКИС ("Славия")

Сезон: 1999

Голы: 22

Нападающий попал в Мозырь после выступлений за новополоцкий "Нафтан-Девон", где находился на ведущих ролях. В первый сезон в "Славии" Стрипейкис, забив 22 гола, стал лучшим бомбардиром чемпионата, а команда завоевала серебряные медали. В следующем сезоне в команде появился Роман Василюк — получилась фантастическая связка.

"Рома — однозначно лучший партнер по нападению за всю мою карьеру. Мы играли вместе в Мозыре и Гомеле. В "Славии" нам вообще не понадобилось времени, чтобы сыграться. Понимали друг друга с полувзгляда! Рома был великолепным партнером, отлично чувствовал игру и прекрасно видел поле. Ему чужда жадность. Если был уверен, что забьет, то бил без колебаний. А когда сомневался — откатывал мне", — вспоминает Стрипейкис.

Петр КАЧУРО ("Динамо" Минск)

Сезон: 1993/94

Голы: 21

Первый белорус в Англии сначала зарекомендовал себя на родине. Форвард феерил в минском "Динамо". Качуро чаще забивал после фланговых прострелов и навесов в штрафную. Болельщики до сих пор вспоминают могучую связку Качуро и Виталия Володенкова.

Через год футболист сменит "Динамо" на "Шеффилд Юнайтед", где проведет лучшие сезоны в карьере.

Александр ВЯЖЕВИЧ ("Молодечно")

Сезон: 1996

Голы: 20

Не хватающий звезд с неба ФК "Молодечно" по итогам сезона занял восьмое место. Погоду в команде определял 26-летний нападающий Александр Вяжевич, забивший за команду 20 мячей. Впрочем, лучшим бомбардиром чемпионата он так и не стал. Зато попал в сборную Беларуси. Там Вяжевич провел всего два матча. В межсезонье форвард перебрался в новороссийский "Черноморец". Затем были Кипр, ставропольское и минское "Динамо", "Белшина", минское "Торпедо"...

Говорят, после ухода из футбола Вяжевич стал работать по специальности — в налоговой инспекции. Не забывает и про свое прошлое: иногда играет за сборную ветеранов Молодечно.