Ждать ли Илона Маска в Украине 1 2.11.2019, 13:21

Зеленский подписал закон, призванный изменить космическую отрасль Украины.

Верховная Рада Украины и президент решили открыть космос для всех желающих. В начале октября парламентарии приняли закон, согласно которому, осваивать космос получат право предприятия и организации любой формы собственности, в том числе, и частные компании. А 29 октября Владимир Зеленский подписал этот закон, и теперь, к делу освоения космоса, сможет подключиться даже Илон Маск, если, конечно, захочет. За что проголосовали нардепы и как может измениться космическая отрасль Украины, разбирался "Апостроф".

Что приняли

В новом законе "О государственном регулировании космической деятельности" отмечается, что одним из принципиальных положений государственной политики в области космической деятельности является "открытие космоса для граждан и юридических лиц и возможность свободно исследовать и использовать космос".

Под "космической деятельностью" закон понимает испытание ракет-носителей, их агрегатов и составляющих частей космических аппаратов. Запуски ракет-носителей и космических аппаратов, управление космическими аппаратами на околоземной орбите или в космическом пространстве, а также возвращение космических аппаратов или их составляющих частей с околоземной орбиты или космоса обратно на Землю.

В теории, заниматься космической деятельностью на территории Украины сможет любая компания, но для этого все же необходимо будет получить согласие от государства. Если космическая деятельность предполагает, например, научные исследования, то достаточно просто уведомить об этом Государственное космическое агентство, направив в орган соответствующую декларацию.

Но если же компания собирается строить и запускать в космос ракеты, то ей нужно будет получить на это разрешение от Государственного космического агентства и в своем заявлении изложить, что именно она собирается делать.

Впрочем, космической либерализации придется немного подождать, ведь закон вступает в силу только через три месяца: 29 января 2020 года.

Импульс для отрасли

В пояснительной записке к закону сказано, что открытие космоса для частных компаний "приведет к развитию космической деятельности, привлечению инвестиций в космическую сферу Украины".

"Открытие границ для частного предпринимательства в космической деятельности, позволит людям скооперироваться и заниматься проектами отдельно от государства, без постоянного надзора и бюрократического контроля со стороны государственных структур, так как частное предпринимательство оперирует своими собственными деньгами, а не деньгами из государственного бюджета", - поясняет "Апострофу" блогер и известный популяризатор науки Валентин Гаденов.

Аналогичным путем в 60-х годах прошлого века пошли США, когда разрешили частным компаниям проектировать спутники и управлять ими на орбите. Спустя 20 лет в Европе появилась компания Arianespace, которая без участия государства стала запускать на орбиту космические аппараты. Эти шаги действительно дали новый импульс в освоении космоса, но как подобная инициатива сработает в украинских реалиях? И сработает ли вообще?

"Закон действительно отменяет государственную монополизацию ракетостроения космического назначения, а также значительно уменьшает регулирующие функции государства и облегчает внешнеэкономические отношения субъектов космической деятельности, - поясняет эксперт по аэрокосмической деятельности, экс-руководитель подразделения по аналитике и прогнозированию Государственного космического агентства Украины Андрей Колесник. - До этого в ракетостроении наши частные компании, те, которые вышли из государственного сектора при реорганизации, и те, которые начинали "с нуля", вынуждены были заниматься или аутсорсингом комплектующих для иностранных компаний, которые строят собственные ракеты-носители, или работать "под крышей" других родственных сфер. А сейчас, подчеркнул эксперт, появилась реальная возможность организовывать оптимальные процессы проектирования и испытаний.

Кроме того, отмена государственной монополии на ракетостроение деблокирует механизмы государственно-частного партнерства в космической сфере.

"А именно эта форма партнерства будет способствовать развитию частного ракетостроения, ведь полностью на законных основаниях можно будет договариваться, например, об использовании военных полигонов для испытаний и пусков ракет с закрытием потенциальных зон падения отработанных составляющих ракет-носителей", - добавляет Колесник.

Впрочем, по мнению экспертов, теоретические выгоды от открытия космоса могут обернуться провалом на практике.

"Закон - только первый зеленый свет. Далее должны быть постановления Кабмина и масса других регуляторных процедур, которые могут отпугнуть акционеров", - отмечает директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

Действительно, согласно принятому закону, правительство еще должно утвердить перечень документов для получения разрешения на осуществление космической деятельности, и разработать порядок подачи деклараций.

"Помимо свободы действия для гражданского общества, нужна юридическая защита инвестиций, тем более иностранных, а для этого должна быть справедливая юридическая система в стране, которая бы способствовала притоку инвестиций, а не их отторжению. В этой области предстоит много работы, и именно в этой области государство должно оказать поддержку", - добавляет Гаденов.

Кто придет в Украину

Если говорить об отечественных компаниях, которые уже с января 2020 года готовы зайти на рынок космического ракетостроения Украины, то, по словам экспертов, их крайне мало. Но они есть. Например, украинская Space Logistics из Днепра, которая уже заявляла об амбициозных планах построить в Украине свой космодром.

"Но космос - это серьезные инвестиции, и для разработки и продвижения космических технологий нужны не только энтузиасты, но и соответствующая среда, которая создается государством. Например, в виде венчурных фондов для поздних этапов разработок космических технологий с софинансированием государства или даже с половиной финансовых взносов от государства во время прохождения средних этапов разработок", - уверяет Андрей Колесник.

Что касается иностранного бизнеса, то эксперты обращают внимание на компании из США и Китая.

"Есть зарубежные компании, в частности, из США и Китая, которые уже сейчас заинтересованы в участии в ряде проектов в Украине. Это совместные проекты с КБ "Южное", которое на данный момент является наиболее технологичным элементом в создании космической техники как гражданского, так и военного назначения", - отмечает Сергей Згурец.

"Еще до принятия закона, американский бизнесмен украинского происхождения Макс Поляков (основатель аэрокосмической компании Firefly Aerospace, - прим.) начал инвестировать в различные направления космической деятельности в Украине. Эта деятельность будет продолжаться и расширяться, но все-таки ориентируясь пока на вспомогательные продукты для основной деятельности Полякова в США", - говорит Колесник.

По оценкам экспертов, после открытия космоса Украина может рассчитывать на объем инвестиций в диапазоне от 10 до 200 миллионов долларов. Однако вместе с деньгами страна получит и новые риски.

"Если Китай интересует наш потенциал в гражданской и военной области, то США будут рассматривать наши проекты с Китаем как такие, которые угрожают их национальным интересам. И это создаст условия для давления на украинское руководство. Как сейчас происходит на примере предприятия "Мотор-Сич", - отмечает Сергей Згурец. - Нужно понимать, что космос - очень чувствительная сфера. Еще более чувствительная, чем, например, авиация или двигателестроение, ведь грань между гражданским и военным космосом, по большому счету, может быть весьма размытой. А в условиях новой гонки вооружений, все потенциальные риски будут очень внимательно отслеживаться супердержавами и даже блокироваться".