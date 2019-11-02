Обмелеют ли молочные реки? 1 2.11.2019, 13:27

Риски для отрасли нарастают.

Выручка от белорусского экспорта молочных продуктов продолжает увеличиваться, несмотря на то что объемы поставок по некоторым позициям уменьшаются. Ценовая конъюнктура остается благоприятной для отечественных производителей. Вероятнее всего, хорошие цены продержатся еще полгода, до начала нового производственного сезона в Северном полушарии, пишет «Белорусы и рынок», пишет сайт «Белорусы и рынок».

Высокие цены на молочные продукты в РФ простимулировали экспорт белорусских продуктов в этом направлении. По итогам января — августа доля российского рынка по ряду позиций немного увеличилась. Однако тенденция, заданная прошлогодним ограничением ввоза сырьевых молочных продуктов, введенным Россельхознадзором, принципиально не меняется.

Белорусское молоко снова потекло в Россию. Поставки несгущенных молока и сливок в январе — августе сократились на 20,8 %, до 144,7 тыс. т. В стоимостном выражении они потеряли 15,9 % и составили 106,8 млн долларов. Удельный вес России в структуре экспорта по этой позиции — 95,5 %. В первые восемь месяцев 2019 года поставки в эту страну уменьшились на 21,6 %, до 138,2 тыс. т, а в стоимостном выражении — на 16,3 %, до 103 млн долларов.

В январе — августе экспорт сухих и сгущенных молока и сливок увеличился на 0,9 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 129 тыс. т. В стоимостном выражении он прибавил 17,5 % и достиг 283,77 млн долларов. На долю России пришлось 55 %. За восемь месяцев 2019 года поставки в РФ увеличились на 1,1 %, до 71,95 тыс. т, а выручка — на 22,2 %, до 163,28 млн долларов.

Экспорт пахты, йогурта и кефира за восемь месяцев прибавил 8,7 % и достиг 86,1 тыс. т. Прирост в стоимостном выражении составил 14,1 %. Выручка достигла 121,6 млн долларов. Доля России по этой товарной позиции составила 97,8 %.

За восемь месяцев нынешнего года экспорт молочной сыворотки увеличился на 17,2 %, до 70,2 тыс. т, а в стоимостном выражении — на 44,6 %, до 50,7 млн долларов. Удельный вес российского рынка составил 44,2 %.

Экспорт масла за тот же период уменьшился на 12,8 %, до 47,9 тыс. т. Данный продукт принес нашей стране 265,36 млн долларов (+7,9 %). Летом высокие цены на молочные жиры стабильно держались в России, во всех основных экспортных регионах они снижались.

Самая сильная позиция отечественного экспорта — сыры и творог. За восемь месяцев она прибавила 15,9 % и достигла 154,9 тыс. т. Прирост в стоимостном выражении составил 20 %. Было получено 623,6 млн долларов. Большая часть сыра (146,9 тыс. т) поставлена в Россию.

Китайский вектор. Диверсификация поставок постепенно набирает обороты, правда, в основном за счет количества охваченных стран, но часто не объемов. Белорусские производители экспортируют за пределы традиционных рынков в основном биржевые товары — сухое молоко и сыворотку.

На место главного рынка вне СНГ претендует Китай. Августовские поставки были не самыми крупными в нынешнем году. Так, в последний месяц лета в КНР было отгружено 227 т несгущенных молока и сливок. С начала года поставки упали на 17,3 %, до 1206 т, а в стоимостном выражении — на 22 %, до 759,1 тыс. долларов. Беларусь отправляла в основном стерилизованное и ультрапастеризованное молоко, то есть конечный потребительский продукт, с которым непросто попадать на полки магазинов.

В августе в Китай отправлено 1519 т сухих и сгущенных молока и сливок, а за восемь месяцев 2019 года — 7120 т. В годовом исчислении поставки сократились на 14,6 %. Выручка упала на 23,8 %, до 14,45 млн долларов.

В последний месяц лета в КНР было отгружено 2,6 тыс. т сыворотки (с начала года — 17,18 тыс. т, или на 29,6 % больше, чем в аналогичном периоде 2018-го). Более 1000 т сыворотки поставлено во Вьетнам, Польшу, Филиппины, а в Японию — 3050 т.

В прошлом году Беларусь так же активно продавала за пределы СНГ масло. Например, в Турцию было отгружено около 3 тыс. т продукта. В 2019-м поставки оказались скромнее, в первую очередь из-за ценового диспаритета. Так, в августе — сентябре, когда цена масла в основных экспортных регионах опустилась ниже 5 тыс. долларов за тонну, в России она еще превышала 6 тыс. долларов/т, что и определило выбор экспортеров.

Молочный офшор. В ходе визита Лукашенко в Казахстан стало известно о намерении нашей страны открыть молочное производство в Китайско-казахстанском международном центре приграничного сотрудничества «Хоргос». Об этом со ссылкой на казахстанского вице-премьера Романа Скляра сообщило БЕЛТА. Что это будет за производство и какая компания его откроет, не уточнялось. Беларусь часто продвигает в странах Азии создание производств, которые могли бы изготовлять из отечественного сухого молока продукты для продажи на локальных рынках.

МЦПС «Хоргос» — специальная экономическая зона на границе Казахстана и Китая. Она предоставляет резидентам налоговые льготы, а также упрощенный порядок перемещения товаров через границу между двумя странами. Рядом расположился индустриально-логистический хаб СЭЗ «Хоргос — Восточные ворота». Все вместе — это и зона беспошлинной торговли между Казахстаном и Китаем. На неделе там открыли Duty Free с белорусскими товарами.

Молочный бизнес в СЭЗ может способствовать укреплению наших позиций как в Казахстане, так и в КНР. Однако он может вызвать и подозрения Россельхознадзора. Российская служба неоднократно обвиняла отечественные компании в ложном транзите продукции в Казахстан и Кыргызстан: якобы она направляется в эти страны, а на самом деле остается в РФ. Такие обвинения использовались в качестве предлога для ограничения поставок. Однако в нынешнем году, судя по всему, стороны выработали более цивилизованный способ урегулирования спорных ситуаций. Россельхознадзор требует от подозрительных, по его мнению, компаний подтверждений от казахстанской или кыргызской ветслужбы о готовности принять груз.

В октябре Россельхознадзор снова активизировался на белорусско-российском фронте. Для поставок в РФ были закрыты несколько предприятий, в том числе «Бабушкина крынка». Одновременно был разрешен экспорт в Россию сухих продуктов, производимых другим крупным госпредприятием — Слуцким сыродельным комбинатом.

Риски нарастают. Увеличение объемов мирового производства молока в 2019 году, скорее всего, будет коррелировать с повышением спроса. По итогам семи месяцев в ЕС прирост поставок молока на переработку составил всего 0,2 %. До конца года темпы могут увеличиться, но вряд ли превысят 1 %.

Относительно высокий уровень цен в этом году обусловлен импортной активностью КНР. По сравнению с январем — августом прошлого года китайские закупки сухого обезжиренного молока увеличились на 30,3 %, сухого цельного — на 22,5, концентрированного — на 31,8, сливок — на 37,5 %. Основным поставщиком большинства товарных позиций выступает Новая Зеландия. В следующем году Поднебесная может снизить импортную активность, что будет негативно влиять на цены.

Обостряют ситуацию и торговые санкции США в отношении Евросоюза. Из-за поддержки европейцами Airbus США с разрешения ВТО повысили пошлины на некоторые агропродовольственные товары стран ЕС. Под пошлины подпадают и сыры, правда, в основном премиумной группы. Тем не менее это может повлиять на распределение сырья в ЕС и привести к росту производства, например, некоторых биржевых продуктов, что также скажется на ценах.

Еще одним риском является замедление мировой экономики. В октябрьском отчете МВФ понизил прогноз ее роста и в худшую сторону пересмотрел оценки экономик многих стран, в том числе Китая и России. Рецессия в мировой экономике приводит, как правило, к снижению цен на сырьевые товары, за которым следует и просадка молочных котировок. Негативные явления могут прийтись на вторую половину следующего года, в этот период не исключено и ускорение темпов роста производства молока-сырья. Пока большинство экспертов дают благоприятный прогноз на ближайшие полгода.

Серьезным вызовом непосредственно для белорусской молочной отрасли может стать запуск новых производств сыра в России. В ближайшие три года заявлен ввод мощностей, сопоставимых с годовым выпуском сыров в нашей стране. Если планы будут реализованы и предприятия вый-

дут на проектную мощность, это может привести к перенасыщению рынка сыров и попыткам отрегулировать его вручную, как это произошло в 2018 году

с сырьевыми молочными продуктами. Напомним, тогда Россельхознадзор просто ввел ограничения на поставки нашей продукции. Надо отметить, что отечественные предприятия смогли переориентироваться и направили дополнительные объемы сырья на производство сыров.

Рынок сыров в РФ привлекателен для инвестиций. Во-первых, после введения импортного эмбарго в 2014 году он был закрыт для европейских поставщиков. За прошедшие годы белорусские и российские производители почти перекрыли объемы импорта сыров, поступавших из Европы в начале десятилетия. Дополнительную привлекательность для инвесторов обусловили изменения, внесенные в техрегламенты ЕАЭС и касающиеся молокосодержащих продуктов с заменителями молочного жира. Их отправили на отдельную полку в магазинах, а также ограничили возможности для маскировки наименований под настоящие молочные продукты. В итоге в 2019 году производство сыроподобных продуктов в РФ стремительно падает: за восемь месяцев оно уменьшилось на 9 %, до 129,2 тыс. т. Выпуск сыра увеличился на 8,8 %, до 389,8 тыс. т. Конкурентная борьба будет интересной.