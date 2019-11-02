Финский президент рассказал, как покупка истребителей изменила его страну 4 2.11.2019, 13:21

1,630

Саули Ниинисте

Эта покупка стала точкой отсчета в новой реальности.

Президент Финляндии Саули Ниинисте дал интервью журналу «Новое время», в котором рассказал об истории отношений своей страны с Россией.

Ниинисте напомнил, что в течение десятилетий Финляндия, как и Украина, испытывала постоянное вмешательство России.

«Да, мы выиграли зимнюю войну [1939−1940 годов] и выжили как независимое государство. Но с начала 1940‑х и до 1970‑х мы ощущали постоянное вмешательство [России] в наши внутренние дела. Например, мою политическую партию [Национальная коалиционная партия, была основана в 1918 году] не допускали до портфелей в правительстве до 1980‑х, — напомнил Саули Ниинисте. — Почему? Потому что нас не любил Советский Союз. Нас не любила Россия».

Однако, по его словам, сейчас ситуация иная.

«Она иная во многом благодаря тому, что в начале 1990‑х мы закупили партию истребителей Hornet. Это стало точкой отсчета в новой реальности безопасности, в которой живет Финляндия», — отметил Ниинисте.