80-летний пассажир «заминировал» самолет Минск — Санкт-Петербург 3 2.11.2019, 13:45

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Иллюстрационное фото

Самолет проверяли саперы.

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по части 1 статьи 340 УК Беларуси в отношении 80-летнего пассажира, решившего "заминировать" самолет. Вечером 1 ноября при посадке на рейс Минск — Санкт-Петербург в Национальном аэропорту "Минск", он сообщил, что на борту возможен взрыв, сообщает Telegram-канал СК.

Место происшествия проверили саперно-пиротехническая и следственно-оперативная группы и не обнаружили взрывных устройств.

Теперь мужчине придется отвечать по закону за заведомо ложное сообщение об опасности.