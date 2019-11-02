закрыть
2 ноября 2019, суббота, 15:42
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Пять минут правды
Рубрики

Веселые картинки от Росстата

3
  • 2.11.2019, 14:00
  • 1,764
Веселые картинки от Росстата

Все о так называемом путинском рывке.

Организации, как и люди, то рождаются (регистрируются), то умирают (ликвидируются). Вот Росстат по аналогии и ведет демографическую статистику организаций в стране, пишет Telegram-канал «Запретное мнение».

Что мы видим? Как и с «человеческой» демографией — естественную убыль бизнеса. В августе 2019 появилось 6 новых организаций, а ликвидировано 14 (на каждую тысячу). И так весь год — убыль в 2-3 раза превышает появление бизнесов.

А Росстат нам постоянно рассказывает о резком росте экономических показателей за счет оцениваемых им «ненаблюдаемых прямыми статистическими методами» доходов, инвестиций, сельхозпродукции… Какой может быть «бум» в ненаблюдаемой экономике, если люди сворачивают свои бизнесы?

С такой бизнес-демографией какое может быть ускорение экономического роста? Путинский «рывок»?

Очевидно, нам грозят только очередные «бумажные» прорывы от Росстата — и только.


популярное за неделю

Мнение

Дедушка Швондер и его внуки
Дедушка Швондер и его внуки Ирина Халип
Караул устал, но смена не приходит
Караул устал, но смена не приходит Владимир Халип
Во власти в Беларуси заседают все больше бездари да невежды
Во власти в Беларуси заседают все больше бездари да невежды Дмитрий Растаев
«Белорусская модель» и толпа кормящихся с нее
«Белорусская модель» и толпа кормящихся с нее Александр Обухович