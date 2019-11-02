Пикеты «Европейской Беларуси» проходят по всему Минску 1 2.11.2019, 14:49

Активисты распространяют информационные буклеты и общаются с жителями города.

Найти пикеты можно по флагам с "Погоней" и символикой ЕС, сообщает пресс-служба гражданской кампании "Европейская Беларусь". Сегодня они проходят у ТЦ "Импульс" (ул. Хоружей, 2), у офиса банка БТА (ул. Хоружей, 20/2), у входа в сквер Адама Мицкевича (ул. Романовская Слобода), возле кинотеатра "Беларусь" (ул. Романовская Слобода, 28).

На пикетах можно присоединиться к гражданской кампании и получить информационные листовки и буклеты.