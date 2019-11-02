В Беларуси открылась вакансия главного тренера ФК «Шахтер» 2 2.11.2019, 14:55

Зарплата — от 1200 рублей.

Соответствующая вакансия появилась на сайте государственной службы занятости Беларуси, пишет Office Life.

На постоянную работу в Солигорск (режим труда — одна смена) ищут главного тренера с опытом работы в командах Высшей лиги или иностранных государств. Зарплата — от 1200 рублей.

Что касается требований к образованию кандидата: достаточно среднего специального образования.

В настоящий момент ФК «Шахтер» идет на третьем месте Высшей лиги.