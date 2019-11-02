закрыть
2 ноября 2019, суббота, 15:41
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Пять минут правды
Рубрики

Видеофакт: Как в Витебске открывали первый KFC

4
  • 2.11.2019, 15:08
Видеофакт: Как в Витебске открывали первый KFC

На открытии произошел стихийный забег за бесплатными обедами.

Видео открытия первого фастфуда сети KFC в Витебске опубликовал Telegram-канал «Работаем с Пушкиным!».

Как сообщается на сайте, честь открытие заведение подготовило сюрпризы: 3 первых гостя получат сертификат на 100 BYN, а 300 следующих посетителей — бесплатный обед в ресторане.

Заведение открыли в ТРЦ «ТриО». Сеть ресторанов KFC уже работает в Минске, Бресте, Могилеве, Молодечно, Солигорске.


популярное за неделю

Мнение

Дедушка Швондер и его внуки
Дедушка Швондер и его внуки Ирина Халип
Караул устал, но смена не приходит
Караул устал, но смена не приходит Владимир Халип
Во власти в Беларуси заседают все больше бездари да невежды
Во власти в Беларуси заседают все больше бездари да невежды Дмитрий Растаев
«Белорусская модель» и толпа кормящихся с нее
«Белорусская модель» и толпа кормящихся с нее Александр Обухович