Белорусские и российские ученые создадут совместный банк ДНК-данных 2.11.2019, 15:44

Зачем?

Совместная программа России и Беларуси "ДНК-идентификация" может быть реализована в ближайшие два года, сообщил Государственный секретарь "союзного государства" Григорий Рапота, передает rg.ru.

Госсекретарь рассказал, что на данный момент среди российско-белорусских научных проектов в работе находятся 11 программ. Среди них программа, которая осуществляется в интересах министерств здравоохранения и следственных органов - "ДНК-идентификация".

"В результате ее реализации будет создан банк генетических данных населения Российской Федерации и Республики Беларусь, чтобы выявить географические, национальные особенности людей с точки зрения восприятия лекарственных препаратов", - рассказал Рапота.

Он пояснил, что существует определенная региональная или этническая предопределенность - непереносимость или неэффективность лекарств, либо индивидуальная предрасположенность к инфаркту, диабету, гипертонии и прочим.

"Следственным комитетам это нужно, естественно, в интересах следствия. Это позволит раскрывать опасные преступления против личности, идентифицировать преступников, формировать доказательную базу для привлечения преступников к ответственности", - отметил Рапота.

Госсекретарь в интервью газете "Известия" рассказал, что программа будет реализована через пару лет. Он уточнил, что в России сбором данных занимается институт общей генетики РАН, в Беларуси- институт генетики и цитологии НАН.