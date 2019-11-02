Испания поможет Грете Тунберг добраться до саммита ООН по климату в Мадриде 6 2.11.2019, 16:17

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Экологическая активистка попросила помочь ей вновь пересечь Атлантику.

Правительство Испании предложило экологической активистке из Швеции Грете Тунберг помощь, чтобы дать ей возможность участвовать в саммите ООН по климату в Мадриде, который состоится в декабре. "Дорогая Грета, было бы замечательно увидеть тебя здесь, в Мадриде. Ты проделала долгий путь и помогаешь всем нам ставить вопросы, открывать свои умы и активизировать усилия. Мы очень хотели бы помочь тебе пересечь Атлантику на обратном пути", - написала министр экологического перехода Испании Тереса Рибера в своем микроблоге в Twitter вечером в пятницу, 1 ноября.

Рибера не уточнила, как именно Испания готова содействовать приезду 16-летней Тунберг в Мадрид. После неожиданного отказа Чили от проведения саммита ООН по климату, свои услуги организатора предложила столица Испании. Саммит запланирован на 2 - 13 декабря, передает DW.

Dear Greta, it would be great to have you here in #Madrid. You've made a long journey and help all of us to raise concern, open minds and enhance action. We would love to help you to cross the Atlantic back. Willing to get in contact to make it posible. https://t.co/hwuY1NtWSR — Teresa Ribera /🌹 (@Teresaribera) November 1, 2019

Грета Тунберг заявила, что, несмотря на изменение места проведения саммита, хотела бы принять в нем участие. В то же время она попросила помочь ей добраться до Испании. "Оказалось, что я проехала полмира не в том направлении", - написала она 1 ноября из США, добавив, что будет благодарна, если ей предоставят транспортное средство, чтобы приехать в Мадрид.

Тунберг приехала в США на яхте, поскольку по экологическим соображениям она отказывается летать. В Нью-Йорке активистка участвовала в климатическом саммите ООН.