15 интересных фактов о состоянии 100 самых богатых украинцев 1 2.11.2019, 16:33

Суммарное состояние топ-100 самых богатых украинцев — $34,8 млрд.

Журнал НВ собрал 15 интересных фактов о фигурантах топ-100 самых богатых украинцев, составленном изданием вместе с инвесткомпанией Dragon Capital.

1. Суммарное состояние топ-100 самых богатых украинцев — $34,8 млрд, что на $2,7 млрд меньше, чем год назад. На зато вдвое больше, чем в 2016-м, первом хорошем году после глубокого падения всей украинской экономики вследствие политического кризиса и военной агрессии России.

2, Бессменный лидер рейтинга самых богатых украинцев Ринат Ахметов владеет более чем четвертой частью всего состояния 100 самых богатых украинцев. Капитал Ахметова в 189 раз больше, чем у бизнесмена Александра Табалова, находящегося на сотом месте, и на целый $1 млрд превышает состояние известного американского финансиста и мецената Джорджа Сороса.

31 млн 915 тыс. 37 лет нужно украинцу со средней зарплатой 10,5 тыс. грн, чтобы заработать состояние Рината Ахметова ($9,629 млрд) — № 1 в нынешнем рейтинге топ-100 самых богатых. И 10 тыс. 142 лет — чтобы попасть на сотую строчку ($51 млн).

4. Состояние Рината Ахметова, которому принадлежит действующий чемпион Украины ФК Шахтер, хватило бы, чтобы приобрести всех игроков семи самых дорогих футбольных клубов мира — Манчестер Сити, Реал Мадрид, Барселоны, Ливерпуля, Пари Сен-Жермен, Тоттенхэма Хотспурра и мюнхенской Баварии. После чего у Ахметова останется еще $900 млн. А если продать все активы владельцев ФК Динамо братьев Суркисов, то можно купить у французского Пари Сен-Жермен самого дорогого футболиста в мире — форварда Килиана Мбаппе, при этом останется еще около $50 млн на другие расходы.

5. Первые шесть участников рейтинга — миллиардеры. Их общее состояние — $17,8 млрд, что всего на 1 млрд больше, чем у остальных 94 мультимиллионеров рейтинга и соотносимо с состоянием американского и британского бизнесмена, экс-одессита Лена Блаватника ($17,7 млрд).

6. Большая часть суммы, на которую обеднела сотня за год, — это деньги Рината Ахметова. По сравнению с прошлым годом он стал беднее на $2,6 млрд. Что на $300 млн больше, чем все состояние второго в списке богачей Виктора Пинчука.

7. Больше всех приумножил свое состояние в абсолютном значении Дмитрий Фирташ — на $300 млн. Это на $17 млн больше, чем все состояние Владимира Костельмана, владельца Fozzy Group, в которую входят сети магазинов Сильпо, Фора, гипермаркеты Fozzy, Нежинский консервный завод и ряд других производителей продтоваров.

8. Общее состояние первой десятки украинских богачей — $20,9 млрд, или 60% состояния всей сотни. Это на 7% меньше, чем в прошлом году.

9. Самый богатый человек мира Джефф Безос (состояние — $114 млрд) способен приобрести все активы сотни богатейших украинцев, и у него еще останется $79 млрд.

10. В процентном соотношении больше всего по сравнению с прошлым годом выросло состояние братьев Клюевых — на 285%. Это объясняется в первую очередь успешной работой компании Укрграфит, ведущего отечественного производителя графитированных электродов для электросталеплавильных, руднотермических и других видов электрических печей. Больше всего упало в процентном соотношении состояние Валерия Короткова (Астарта) — на 36%.

11. Стоимость активов 100 богатейших украинцев эквивалентна 23% ВВП Украины. Эта пропорция чуть ниже, чем в прошлом году — 28%, и совсем далека от показателя 2013 года — 40%, когда украинскую экономику характеризовали как очень сконцентрированную в одних руках. 100 самых богатых американцев стоят $1,9 трлн, что соответствует примерно 10% ВВП США.

12. Если бы все участники украинского топ-100 продали все свои активы, то за вырученную сумму они могли бы купить 3% акций компании Apple, 6,5% Facebook или 100% Nissan Motor, при этом получив еще около $100 млн сдачи.

13. Среди самых богатых украинцев три женщины, 88 мужчин и девять семей (семейные пары, братья и т. д.).

14. 17 из 100 самых богатых украинцев родились в Киевской области, 14 — в Донецкой, 10 — в Запорожской, 7 — в Одесской, 5 — во Львовской. 11 участников рейтинга являются выходцами из России.

15. Больше половины активов 100 богатейших украинцев приходится на металлургию, строительство и энергетику. Больше всего упала доля их активов в металлургии, а выросли — доли медиа и строительства.