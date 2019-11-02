РПЦ прекратила общение с главой Элладской церкви 1 2.11.2019, 17:31

Патриарх Кирилл больше не будет поминать главу Элладской церкви.

Русская православная церковь (РПЦ) прекратит евхаристическое общение с главой Элладской церкви (часть Греческой церкви) 3 ноября. Об этом сообщает svoboda.org.

Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион сообщил, что "РПЦ ранее предупреждала, если архиепископ Афинский и всей Эллады Иероним II официально признает "украинский раскол", тогда его имя будет вычеркнуто из диптихов Русской православной церкви".

По его словам, это не означает, что РПЦ прекращает общение со всей Элладской церковью.

"Мы по-прежнему будем сохранять общение со всеми теми архиереями, которые не признают "украинский раскол", а такие в Элладской церкви есть", - отметил митрополит.