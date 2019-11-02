Президент Финляндии раскрыл секрет счастья сограждан 2.11.2019, 17:55

Секрет финского счастья прост и сложен одновременно.

Президент Финляндии Саули Ниинисте дал интервью журналу НВ, в котором ответил на вопрос о возможности использовать в Украине скандинавскую модель общественного благосостояния.

«Я бы не спешил раздавать советы другим, потому что у каждой страны своя уникальная ситуация», — отметил прежде всего Ниинисте.

В то же время он пояснил, что финская модель благосостояния зиждется на неписаном договоре между государством и обществом.

«Этот договор предусматривает, что финские граждане имеют обязательство прилагать все усилия для того, чтобы все общество богатело. Но при этом не требовать слишком многого взамен, — рассказал Ниинисте. — Конечно, если кто-то не может самостоятельно о себе позаботиться, существуют гарантии того, что о таких людях позаботится государство. Так что ключевое здесь — доверие».

Кроме всех этих неписаных правил в Финляндии существует целый пласт законодательства, направленный на гармонизацию общественной жизни и ее развития, напомнил президент страны.

«Секрет финского счастья прост и сложен одновременно. Граждане должны выполнять свои обязательства по отношению к другим, по отношению к своим семьям. Причем делать это качественно, а не для галочки. Но, должен сказать, наша модель устройства общества очень дорого стоит в денежном отношении», — резюмировал Ниинисте.